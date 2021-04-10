Второй терминал и комплекс паркингов могут появиться в перспективе в Национальном аэропорту Минск

Второй терминал и комплекс паркингов могут появиться в перспективе в Национальном аэропорту Минск. Такая информация прозвучала на конференции трудового коллектива о выполнении коллективного договора, которая прошла 7 апреля в Национальном аэропорту Минск.