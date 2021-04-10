



Предприниматели намерены обратиться в правительство с вопросом: почему идет борьба с легальной торговлей на улице на фоне игнорирования нелегального бизнеса, который процветает в столице, пишет ex-press.by со ссылкой на naviny.by





Борьба за выживание уличной торговли овощами и фруктами ведется не первый год. Власти Минска неоднократно грозились прикрыть этот бизнес, но ипэшникам худо-бедно удавалось отбиваться и продлевать аренду площадок под торговлю плодоовощной продукцией. Хотя лотков по городу становилось все меньше и меньше, в некоторых районах они и вовсе исчезли, а в новостройках места уже не продают.





Сейчас в столице осталось около 150 киосков, хотя четыре года назад их насчитывалось более 250.





Во время прямой линии 3 апреля заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко сообщил, что состоялась встреча с предпринимателями, на которой были доведены требования, соблюдение которых необходимо при реализации плодоовощной продукции в нестационарных торговых объектах.

«До 1 июля владельцы лотков должны установить КСА (кассовые суммирующие аппараты. — ред.) и терминалы для безналичной оплаты. Кроме того, им необходимо обеспечить выполнение противопожарных и санитарных правил», — подчеркнул Трущенко.





При этом чиновник обратил внимание, что не все предприниматели соблюдают кассовую дисциплину и санитарно-эпидемиологические требования





«Вы уж извините, но спустили опять распоряжение прижать вас посильнее — хотят закрыть»





Директор фирмы Наталья, которая занимается продажей овощей и фруктов с 2010 года, рассказала Naviny.by, что с начала апреля их ежедневно стали «кошмарить» проверяющие органы. Причем называется это не проверкой, а мониторингом, потому что при проверке должно быть выписанное предписание.





Самое обидное, говорит Наталья, что сами проверяющие, не скрывая, возмущаются: «У нас есть распоряжение сверху. Вы уж извините, но спустили опять распоряжение прижать вас посильнее — хотят закрыть».





«На моей фирме девять лотков. Сначала из администрации района приходили, осматривали внешний вид объектов, потом из центра недвижимости перемеряли землю. Сейчас ежедневно появляется санстанция — проверяют документы, товар, сертификаты качества, санитарные книжки, маски, антисептики. За день на одном месте могли приехать и проверить всё это по три раза», — жалуется предпринимательница.





На ее требование проверить заодно товары, которые продаются рядом буквально с земли без документов — сало, колбасу, рыбу, сыр — проверяющий цинично ответил: «А зачем мне это надо? У меня предписание проверять юридические лица».





Наталья говорит, что цепляются в основном по мелочам, потому что все документы и сертификаты в порядке. Угрожают конфискацией, например, за то, что нет этикеток на ягодах, помидорах и прочих товарах с указанием производителя, страны происхождения, условиями хранения и прочим.





«У меня наклейки на ящиках, а мне говорят, что я должна отксерокопировать информацию с ящика и наклеить на каждое яблоко и помидор. Как это возможно?» — возмущается собеседница.





Еще одна претензия касается того, что продавцы должны наизусть знать все сроки хранения товара.





«А удостоверение качества зачем? — задается вопросом Наталья. — В сертификате всё указано: дата изготовления и сроки хранения товара, а мне говорят: “Проводите инструктаж”».





Эти проверки, по словам Натальи, уже довели одного из ее директоров до больницы — на нервной почве началось обострение хронического заболевания. При этом сталкивается с этой проблемой она не одна, многие ее знакомые ипэшники жалуются на аналогичные действия с начала апреля.





«Мне не понятно это предвзятое отношение. Такое впечатление, что все силы сейчас брошены на то, чтобы рассматривать под лупу мелкую розницу. Этот мониторинг проводится для того, чтобы собирать и суммировать наши нарушения, а когда мы придем продлевать разрешение на торговлю на последующий период, нам скажут, что мы являемся злостными нарушителями — то нет этикетки, то маркировки, то две подгнившие хурмы — в общем, нас есть за что закрыть, — предполагает Наталья. — При этом говорят, что все это будет доложено главе города. Хорошо, докладывайте, но доложите еще и наши положительные стороны. Почему не учитывается мнение потребителей о том, что мы нужны и что цены у нас, например, в два раза ниже, чем в магазинах».





По ее мнению, санстанция — это удачно выбранный орган, потому что на практике нет ни одного работающего объекта торговли, где бы эта служба не могла найти нарушение.





«Они есть везде и у всех, иначе надо держать еще троих человек с тряпочкой, которые будут, например, протирать пыль. Это улица, уличные условия: ветер, снег, солнце, масса других сопутствующих вещей. Но этого никто не хочет учитывать. Хотя зайдите в магазин и посмотрите, как люди ковыряются в ящиках: там тоже бывают гнилые мандарины и лимоны», — сокрушается Наталья.





Самое обидное, по ее словам, что нелегальных торговцев, которые стоят рядом, при этом никто не трогает.





«На вопрос, почему вы не проверяете торговцев салом и рыбой, которые продают товар прямо на улице, без документов и условий, мне отвечают: “Это не наша компетенция, нам это не интересно”. Так на что направлена ваша компетенция, если не на заботу о здоровье людей?» — задается вопросом предпринимательница.





Если уничтожат организованную торговлю на улице, на ее месте расплодятся нелегалы, уверены предприниматели





Сейчас от ипэшников требуют до 1 июля установить кассовые суммирующие аппараты и терминалы для безналичной оплаты. Они не против закупить необходимое оборудование.





По словам Натальи, это увеличит оборот предположительно на 50%, потому что многие уходят без покупки, потому что у них есть возможность рассчитаться только карточкой.





Другое дело, что оборудование стоит приличных денег, а лоточников в конце сезона закроют.



