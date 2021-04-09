Мэр Минска: инвесторы не хотят строить паркинги возле МКАД





Мингорисполком предлагает инвесторам 52 площадки возле Минской кольцевой дороги для реализации инвестпроектов. Из них 8 предназначены для строительства торговых объектов, 13 — для придорожного сервиса, 7 — для возведения общественных зданий, по 2 участка выделено под жилье и рекреационные зоны, по 1— под производство и инженерно-транспортные функции.





Кухарев убедился, пишет officelife.media, что начато проектирование 21 объекта, а еще на 3 участках ведется строительство. Это проекты автодиллеров, предполагающие открытие автосалонов на улицах Хмаринской и Машиностроителей, а также СТО на проспекте Дзержинского.





Не пользуются интересом инвесторов участки, предназначенные под паркинги. А таких предложено 15. Владимир Кухарев поручил рассмотреть возможность изменения функционального назначения этих инвестиционных площадок.





Второе поручение мэра — обследовать, насколько эффективно используются территории производств, граничащих с МКАД. Неэффективно используемые участки рискуют стать дополнительными инвестплощадками, которые предложат к продаже.