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Мэр Минска: инвесторы не хотят строить паркинги возле МКАД

Мэр Минска Владимир Кухарев проинспектировал освоение инвестиционных территорий вдоль МКАД.


Мингорисполком предлагает инвесторам 52 площадки возле Минской кольцевой дороги для реализации инвестпроектов. Из них 8 предназначены для строительства торговых объектов, 13 — для придорожного сервиса, 7 — для возведения общественных зданий, по 2 участка выделено под жилье и рекреационные зоны, по 1— под производство и инженерно-транспортные функции.

Кухарев убедился, пишет officelife.media, что начато проектирование 21 объекта, а еще на 3 участках ведется строительство. Это проекты автодиллеров, предполагающие открытие автосалонов на улицах Хмаринской и Машиностроителей, а также СТО на проспекте Дзержинского.

Не пользуются интересом инвесторов участки, предназначенные под паркинги. А таких предложено 15. Владимир Кухарев поручил рассмотреть возможность изменения функционального назначения этих инвестиционных площадок.

Второе поручение мэра — обследовать, насколько эффективно используются территории производств, граничащих с МКАД. Неэффективно используемые участки рискуют стать дополнительными инвестплощадками, которые предложат к продаже.
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