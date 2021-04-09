+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Xiaomi представила свой первый электромобиль и назвала его стоимость

Пока неизвестно, когда машина выйдет в продажу, но информация о том, что фургон будет выпускаться серийно, подтверждена руководителями компании.


Фото: twitter.com/TechRadarIndia. Электрокар Xiaomi и гендиректор корпорации Лео Цзюнь


Китайская корпорация Xiaomi показала публике прототип своего первого автомобиля. Электромобиль данной компании называют "домом на колесах". Об этом сообщили на YouTube-канале компании.

Это - фургон со спальным местом, кухней и санузлом, оборудован техникой марки Xiaomi, пишет korrespondent.net.

"Xiaomi надеется предложить качественные умные электромобили, которые позволят каждому в мире вести прогрессивную жизнь в любое время и в любом месте", - отметил основатель и генеральный директор IT-гиганта Лео Цзюнь.

Электрокар разрабатывали в течение трех месяцев по просьбе клиентов корпорации.

Вместе с этим, в компании анонсировали старт филиала по производству автомобилей, в который Xiaomi инвестирует около десяти миллиардов долларов в течение ближайших десяти месяцев. Машина будет ориентирована на средний и высокий классы потребителей.

А вот с типом кузова - седан или внедорожник - в корпорации пока не определились. Ожидают дальнейших результатов голосования потребительской аудитории Xiaomi, которая, кстати, помогла с дизайном логотипа для машины. Он вписан на электрокаре в овал, а не в квадрат, как предлагалось ранее.

Стоимость машины, как заявил руководитель Xiaomi, порядка 15-45 тысяч долларов.

Отметим, в производстве электрокаров Xiaomi сотрудничает с китайским автогигантом Great Wall Motors.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]