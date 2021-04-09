Xiaomi представила свой первый электромобиль и назвала его стоимость





Фото: twitter.com/TechRadarIndia. Электрокар Xiaomi и гендиректор корпорации Лео Цзюнь









Китайская корпорация Xiaomi показала публике прототип своего первого автомобиля. Электромобиль данной компании называют "домом на колесах". Об этом сообщили на YouTube-канале компании.





Это - фургон со спальным местом, кухней и санузлом, оборудован техникой марки Xiaomi, пишет korrespondent.net.





"Xiaomi надеется предложить качественные умные электромобили, которые позволят каждому в мире вести прогрессивную жизнь в любое время и в любом месте", - отметил основатель и генеральный директор IT-гиганта Лео Цзюнь.





Электрокар разрабатывали в течение трех месяцев по просьбе клиентов корпорации.





Вместе с этим, в компании анонсировали старт филиала по производству автомобилей, в который Xiaomi инвестирует около десяти миллиардов долларов в течение ближайших десяти месяцев. Машина будет ориентирована на средний и высокий классы потребителей.





А вот с типом кузова - седан или внедорожник - в корпорации пока не определились. Ожидают дальнейших результатов голосования потребительской аудитории Xiaomi, которая, кстати, помогла с дизайном логотипа для машины. Он вписан на электрокаре в овал, а не в квадрат, как предлагалось ранее.





Стоимость машины, как заявил руководитель Xiaomi, порядка 15-45 тысяч долларов.





Отметим, в производстве электрокаров Xiaomi сотрудничает с китайским автогигантом Great Wall Motors.