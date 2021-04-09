Продажи новых авто в Беларуси по итогам квартала снизились на 43,5%
По данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) за первый квартал автодилеры продали 9057 новых авто. Год назад этот показатель превысил 16 тыс. единиц. Падение продаж составило 43,5%. За весь прошлый год было продано 52 768 автомобилей. По сравнению с 2019 годом это -18,2%.
Такая динамика первого квартала во многом обусловлена всплеском продаж в марте прошлого года, когда в период девальвации рубля белорусы скупили все складские запасы дилеров.
Падение продаж начались с апреля 2020 года, пишет belretail.by. Основными причинами данного тренда эксперты называют снижение доходов населения, изменение покупательских приоритетов и сворачивание автокредитования.
В 2021 году экономические настроения белорусов не улучшились. Согласно последним данным опроса Нацбанка, большинство населения нашей страны ожидает в будущем инфляцию и рост цен, воздерживается от совершения крупных покупок и предпочитает хранить сбережения в наличности.
Кризисные тенденции в Беларуси усиливаются, что в первую очередь сказывается на продажах дорогих товаров. Скорее всего падение рынка новых автомобилей в этом году продолжится. Возможно некоторые дилеры закроются, т.к. продажи автомобилей останутся на нулевом уровне.
Так ни одной машины не продали в Беларуси за первый квартал такие марки, как «Шевроле-Нива», Mitsubishi, MINI, Maserati и Ford.
ТОП-10 автобрендов по количеству проданных автомобилей
Марки
январь
февр.
март
1 кв.
LADA (2 дилера)
621
658
1050
2329
Geely (все дилеры)
315
468
650
1433
Volkswagen
256
374
445
1075
Kia (все дилеры)
245
309
358
912
Škoda
279
325
241
845
Renault
239
206
284
729
Hyundai
191
174
290
655
Toyota (2 дилера)
58
95
123
276
Nissan
56
68
99
223
Mazda
35
34
37
106
Недавний лидер рейтинга — Renault — опустился на шестое место.
Все марки, которые оказались за пределами ТОП-10, продали менее 100 авто за квартал.
ТОП-20 моделей легковых автомобилей (продажи 1-го квартала 2021 года), доля в %/шт.
ТОП-20 моделей легковых автомобилей (продажи 2021 года), доля в %/шт.
18:36 09/04/2021
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