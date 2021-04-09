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ЕБРР больше не рассматривает государственные проекты Беларуси для инвестиций

Европейский банк реконструкции и развития в письме Павлу Латушко подтвердил свою позицию: «Мы не рассматриваем новые инвестиции в государственные проекты Беларуси».


Как сообщило Национальное антикризисное управление, 26 марта руководитель НАУ Павел Латушко отправил письмо Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР). В обращении Павел Латушко обратил внимание ЕБРР на продолжающиеся массовые и системные репрессии со стороны режима. Руководитель НАУ отметил, пишет Ежедневник, что в таких условиях международные финансовые институты могут содействовать остановке репрессий, если продолжат отказываться от любых отношений с нелегитимной властью.

На обращение НАУ официальным письмом ответил генеральный секретарь ЕБРР Энцо Кватрочочче: «ЕБРР разделяет озабоченность международного сообщества ситуацией в Беларуси и внимательно следит за развитием событий в стране. Сейчас мы ограничиваем наши инвестиции отдельными проектами в частном секторе. При этом мы не рассматриваем новые инвестиции в государственные проекты Беларуси».
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