Бизнес-школа Джека Ма прекратила работу под давлением властей

Как сообщает The Financial Times, занятия для первокурсников в «китайском Гарварде» должны были стартовать в конце марта. Студенты старших курсов пока продолжают обучение.





Бизнес-школа Hupan University была открыта в 2015 году в родном городе Джека Ма и быстро стала одной из самых престижных в Китае. Лекции здесь читает не только сам Ма, но и иностранные бизнесмены. Среди приглашенных преподавателей был замечен и основатель Uber Трэвис Каланик.





Как пишет The Financial Times, подобное влияние не нравится властям КНР. По их мнению, Hupan University способен «организовать ведущих китайских предпринимателей на достижение целей, поставленных Джеком Ма, а не компартией». Источники сообщили изданию, что некоторые высокопоставленные чиновники сравнивают бизнес-школу Ма с частной академией Дунлинь, объединившей в XVII веке противников правящей династии Мин.





Обучение в Hupan University рассчитано на три года, и одно из условий — студент должен основать собственную компанию, которая в течение трех лет платит корпоративные налоги. Причем в штате такой компании должно быть минимум 30 сотрудников, а ее годовой доход — от $4,6 млн.





Проблемы Джека Ма начались еще в октябре 2020 года, когда он публично раскритиковал власти и госбанки за «менталитет ломбарда» и противодействие инновациям. Сначала для одной из его компаний, Ant Group, отменили IPO, а затем начали антимонопольное расследование уже против Alibaba.