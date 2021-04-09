Нацбанк вмешался? Рубль рекордно подорожал
Торги в пятницу завершились обвалом доллара, евро и российского рубля. Стоимость корзины валют рухнула на 0,73% — максимально за последние 218 дней.
С начала апреля белорусский рубль подешевел к корзине валют всего на 0,03%, а по итогам марта было зафиксировано укрепление на 0,32%.
Курс доллара обвалился на 0,0210 BYN до 2,6411 BYN/USD — минимума за неделю.
Напомним, что в минувшую среду доллар установил новый исторический максимум на уровне 2,6676 BYN/USD. Предыдущий рекорд продержался 222 дня.
Курс евро упал на 0,0199 BYN до 3,1436 BYN/EUR.
Евро и доллар дешевеют уже второй день. Если первый потерял 0,0248 BYN, то второй 0,0265 BYN.
Курс российского рубля рухнул на 0,0237 BYN до 3,4298 BYN/100 RUB — минимума за 73 дня.
Итоги недели 5-9 апреля 2021 на валютном рынке Беларуси
Белорусский рубль незначительно подешевел к доллару, но значительно девальвировался к евро за неделю, а к российскому рублю удалось укрепиться:
курс доллара +0,0023 BYN (+0,09%);
курс евро +0,0347 BYN (+1,12%);
курс российского рубля −0,0384 BYN (−1,11%);
корзина валют −0,32%.
Центробанк России
Банк России сегодня повысил официальный курс доллара всего на 6 копеек до 77,1657 российских рублей. Сейчас курс доллара находится вблизи максимума за пять месяцев, а за последние пару дней на торгах Мосбиржи стоимость доллара дважды поднималась выше уровня 78,00 RUB/USD.
Официальный курс евро поднялся на 16 копеек до 91,7809 российских рублей. Напомним, что в среду Центробанк повысил курс евро сразу на 2,15 рубля до 92,3321 RUB/EUR.
Источник: select.by
13:47 09/04/2021
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