Индекс рассчитывается Национальным банком РБ на основе опроса, проведенного среди руководителей белорусских предприятий и компаний. Индекс оказался намного лучше, чем в марте прошлого года, когда он равнялся минус 1,9%.





В ходе опроса предприятия указали на увеличение спроса как на внешнем, так и на внутреннем рынках. В частности, баланс ответов в отношении объема заказов на внутреннем рынке вырос до минус 4,7% с минус 10,7% в марте прошлого года.





В феврале 2021 года данный показатель составлял минус 22%. Показатель остался в отрицательной области, что указывает на сокращение заказов, но более низкими темпами, чем ранее.





Баланс ответов руководителей промышленных предприятий по заказам на внешнем рынке в марте 2021 года увеличился до минус 3,5% с минус 17,9% в марте прошлого года и минус 15,6% в феврале текущего года.





В то же время, баланс ответов в отношении ожиданий изменения объемов производства достиг 25,2%, что почти в 2 раза превысила данный показатель в марте прошлого года. Впрочем, в феврале баланс также был довольно высок: 22,2%.





Таким образом, улучшение настроений в белорусской промышленности в марте 2021 года по сравнению с февралем произошло вследствие увеличения заказов как на внутреннем, так и на внешнем рынках.





Это вселяет некоторый оптимизм в отношении перспектив всей белорусской экономики. В то же время, нельзя исключить возникновения неожиданных проблем. В частности, можно отметить отказ городских властей Львова от закупки партии автобусов белорусского производства. Впрочем, рост объема заказов на внешнем рынке связан, скорее всего, с Россией.





В других отраслях настроения белорусской экономики руководителей предприятий далеко не столь оптимистичные, как в промышленности.





Так, в торговле индекс экономических настроений в марте текущего года хотя и вырос до минус 5,4% с минус 15,7% в феврале, но оказался намного ниже, чем в марте прошлого года, когда он равнялся минус 0,9%. То есть, торговые предприятий настроены все еще пессимистично. Но, возможно, они просто еще чего-то не поняли.





Что касается транспорта, то там ситуация также не очень понятна. Индекс экономических настроений у руководства транспортных предприятий увеличился до минус 14,9% с минус 24,1% в феврале, но остался примерно на уровне марта прошлого года. К тому же, он находится так глубоко в отрицательной области, что говорить об улучшении ситуации было бы, наверное, странно.





Совсем плохо обстоят дела в строительстве, где индекс экономических настроений в марте текущего года составил минус 20,4% против минус 24,6% в феврале этого же года и минус 8,1% в марте прошлого. Так что роста инвестиционной активности белорусские строители не ждут.





В целом сводный индекс экономических настроений РБ в марте текущего года вырос весьма существенно по сравнению с февралем, но остался в отрицательной области и составил минус 0,9%. Тем не менее результат сравнительно неплохой, так как в марте прошлого года данный индекс равнялся минус 4,3%.





Позитивным является также сам факт увеличения индекса, так как в прошлом году в этот период он снижался. Впрочем, тогда как раз начиналась пандемия коронавируса, а сейчас же она, будем надеяться, начинает завершаться.