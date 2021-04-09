Нацбанк обнаружил невероятное: признаки приближения экономического бума
Индекс экономических настроений в промышленности РБ в марте 2021 года вырос до 8,5% с минус 0,2% в феврале, что указывает на ожидания значительного увеличения объемов производства.
Индекс рассчитывается Национальным банком РБ на основе опроса, проведенного среди руководителей белорусских предприятий и компаний. Индекс оказался намного лучше, чем в марте прошлого года, когда он равнялся минус 1,9%.
В ходе опроса предприятия указали на увеличение спроса как на внешнем, так и на внутреннем рынках. В частности, баланс ответов в отношении объема заказов на внутреннем рынке вырос до минус 4,7% с минус 10,7% в марте прошлого года.
В феврале 2021 года данный показатель составлял минус 22%. Показатель остался в отрицательной области, что указывает на сокращение заказов, но более низкими темпами, чем ранее.
Баланс ответов руководителей промышленных предприятий по заказам на внешнем рынке в марте 2021 года увеличился до минус 3,5% с минус 17,9% в марте прошлого года и минус 15,6% в феврале текущего года.
В то же время, баланс ответов в отношении ожиданий изменения объемов производства достиг 25,2%, что почти в 2 раза превысила данный показатель в марте прошлого года. Впрочем, в феврале баланс также был довольно высок: 22,2%.
Таким образом, улучшение настроений в белорусской промышленности в марте 2021 года по сравнению с февралем произошло вследствие увеличения заказов как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Это вселяет некоторый оптимизм в отношении перспектив всей белорусской экономики. В то же время, нельзя исключить возникновения неожиданных проблем. В частности, можно отметить отказ городских властей Львова от закупки партии автобусов белорусского производства. Впрочем, рост объема заказов на внешнем рынке связан, скорее всего, с Россией.
В других отраслях настроения белорусской экономики руководителей предприятий далеко не столь оптимистичные, как в промышленности.
Так, в торговле индекс экономических настроений в марте текущего года хотя и вырос до минус 5,4% с минус 15,7% в феврале, но оказался намного ниже, чем в марте прошлого года, когда он равнялся минус 0,9%. То есть, торговые предприятий настроены все еще пессимистично. Но, возможно, они просто еще чего-то не поняли.
Что касается транспорта, то там ситуация также не очень понятна. Индекс экономических настроений у руководства транспортных предприятий увеличился до минус 14,9% с минус 24,1% в феврале, но остался примерно на уровне марта прошлого года. К тому же, он находится так глубоко в отрицательной области, что говорить об улучшении ситуации было бы, наверное, странно.
Совсем плохо обстоят дела в строительстве, где индекс экономических настроений в марте текущего года составил минус 20,4% против минус 24,6% в феврале этого же года и минус 8,1% в марте прошлого. Так что роста инвестиционной активности белорусские строители не ждут.
В целом сводный индекс экономических настроений РБ в марте текущего года вырос весьма существенно по сравнению с февралем, но остался в отрицательной области и составил минус 0,9%. Тем не менее результат сравнительно неплохой, так как в марте прошлого года данный индекс равнялся минус 4,3%.
Позитивным является также сам факт увеличения индекса, так как в прошлом году в этот период он снижался. Впрочем, тогда как раз начиналась пандемия коронавируса, а сейчас же она, будем надеяться, начинает завершаться.
Источник: select.by
11:09 09/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение