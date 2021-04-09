Эксперт: Статистика перестает отражать реальность

Таким мнением в аналитическом брифе «Финансовый сектор: статистика, факты, проблемы и перспективы» поделился старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук.





Официальная «картинка»

Он констатирует, что если смотреть на цифры официальной статистики во втором полугодии 2020 и начале 2021 года, ситуацию в финансовом секторе стоило бы назвать хорошей, или как минимум удовлетворительной.





Величина необслуживаемых активов практически не изменяется с апреля прошлого года. Индикаторы достаточности капитала, соотношение экономического и доступного капитала указывают на полную защищенность от непредвиденных рисков. А ситуация с состоянием ликвидности банков приемлемая.





Как отмечает Дмитрий Крук, если довольствоваться этими данными, можно прийти к выводу, что у нас в кредитно-финансовой системе все хорошо. Но это сильно контрастирует с множеством наблюдаемых фактов и свидетельств, а также со статданными по другим сферам экономики.





Дестабилизирующие факторы

Один из самых ярких примеров, которые свидетельствуют, что далеко не все благополучно - финансовое положение корпоративного сектора, особенно госпредприятий, которое ощутимо ослабилось за последний год.





На фоне хронически высокой долговой обремененности и низкой обеспеченности собственными оборотными средствами, многие из них испытывают серьезные трудности с исполнением своих обязательств.





С каждым днем множится количество нормативных актов, на основании которых задействуются те или иные инструменты поддержки со стороны властей. Все это неизбежно должно было отразиться на качестве банковских активов.





Экономист напоминает, что в прошлом году на платежеспособность фирм и качество долгов воздействовал еще один дестабилизирующий фактор – обесценивание рубля. Однако в индикаторах, характеризующих кредитный риск банков, можно наблюдать лишь слабый «след» этого тренда.





Дополнительно, для банков имел место серьезный удар по состоянию ликвидности, особенно валютной, в виде оттока средств с депозитов физлиц в эквиваленте почти 2 млрд. долларов, в том числе 1.7 млрд. долларов – в иностранной валюте (с начала 2020 года).





Изменение подсчетов

«Возникает вопрос: в чем причина разночтений между «большой картиной», следующей из банковской статистики, и из имеющихся свидетельств из других сфер? Ответ на него связан с методологией расчета соответствующих статистических индикаторов», - пишет Дмитрий Крук.





Он поясняет, что в 2020 году для банков были введены процедурные послабления при расчете ряда ключевых показателей. Благодаря им, банки могли обеспечить выполнение нормативных требований по этим показателям, без резких телодвижений в управлении своими активами и пассивами.





Схожая ситуация – и с оценкой показателя покрытия ликвидности. При его расчете банки могут учитывать безотзывную кредитную линию Нацбанка - то есть средства, которые они потенциально могут получить, но которых де-факто у них может и не быть.





Корректировка реальности

По оценке Дмитрия Крука, такие процедурные послабления существенно влияют на то, что мы видим в статистике. Если бы они действовали лишь на коротком промежутке времени, то можно было бы к ним относиться как техническим. Мол, вскоре все вернется в норму, и мы увидим адекватную картину. Но, превращаясь в новую нормальность, такие послабления создают более масштабную проблему, чем ту, которые они призваны решить.





«Статистические показатели, которые и без того не совершенны, все в меньшей степени отображают картину, которую они призваны отображать.





Приведу аналогию. Представим, что в период COVID устанавливается норма, что люди, больные гипертонией, перестают считаться больными. Ну или при каком-то форс-мажоре спущенное колесо в автомобиле перестает считаться спущенным, а перегоревшие фары разрешается считать работающими.





Для этого можно найти обоснование: сейчас не время уделять внимание таким мелочам и нести расходы, связанные с их устранением. Но ведь человек по-прежнему может умереть от гипертонии, а спущенное колесо и неработающие фары - стать причиной ДТП!





В результате использования процедурных послаблений сегодня вокруг банковской системы сформировалась дымовая завеса, внутри которой становится все сложнее понять, что происходит в реальности. Это становится еще одним фактором ослабления доверия к финансовому посредничеству в стране, тогда как банковская система по экономической логике должна быть оплотом такого доверия», - отмечает Дмитрий Крук.





Действительность

Как отмечает экономист, в 2019 и начале 2020 года данные международных рейтинговых агентств (более свежие пока не доступны) показывали: доля де-факто проблемных активов в системно значимых белорусских банках высока и находится преимущественно в диапазоне 8-14%. Такая доля проблемных активов является поводом для беспокойства.





Представители Нацбанка озвучивают, что объем потенциально проблемных долгов госсектора оценивается примерно в 14% ВВП. Это порядка 21 млрд. белорусских рублей или около 22% от кредитной задолженности корпоративного сектора.





Наверняка значительная часть этой суммы приходится на долги госпредприятий не перед банками, а перед бюджетом. Однако банки являются конечным держателем части долга госсектора, который оформлен на бюджет, и их эти проблемы, несомненно, затрагивают.





Если говорить о состоянии ликвидности, то тут также есть немало признаков, что ситуация далека от безоблачной.





Наконец, в последние месяцы возникают нестыковки в различных статисточниках по операциям Нацбанка с банками. Это дает основания предположить, что помимо соответствующих операций, информация о которых публично раскрывается, задействуются еще какие-то механизмы предоставления ликвидности банкам.





Если это предположение верно, то такие механизмы, наиболее вероятно, нужны для стабилизации состояния ликвидности отдельных банков.





«Если резюмировать перечисленное выше, возьмусь утверждать, что ситуация в банковской системе напряженная. Болевые точки все те же: качество активов и ликвидность. Но вот насколько она напряженная – дымовая завеса от нас скрывает», - констатирует Дмитрий Крук.