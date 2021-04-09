В Беларуси создадут базу данных доходов физлиц





При этом планируется до 31 декабря 2021 года интегрировать базы МНС, Минфина, ФСЗН, Национального кадастрового агентства и «Белгосстраха». Возможно, это необходимо для сравнения доходов и расходов граждан.





Из документа однозначно следует, что ФСЗН будет передавать данные о пенсиях и пособиях (например, по уходу за детьми до трех лет), других соцвыплатах. Минфин сообщит налоговой о страховых выплатах, Национальное кадастровое агентство — о доходах от продажи недвижимости, «Белгосстрах» — о пособии по временной нетрудоспособности (в связи со страховым случаем) и других выплатах.





Различные юрлица, ИП, нотариусы и адвокаты тоже будут обязаны передавать данные о доходах физлиц.