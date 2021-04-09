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В Беларуси создадут базу данных доходов физлиц

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал документ о создании базы данных о доходах физлиц. Этим ресурсом будет заведовать Министерство по налогам и сборам (МНС).


При этом планируется до 31 декабря 2021 года интегрировать базы МНС, Минфина, ФСЗН, Национального кадастрового агентства и «Белгосстраха». Возможно, это необходимо для сравнения доходов и расходов граждан.

Из документа однозначно следует, что ФСЗН будет передавать данные о пенсиях и пособиях (например, по уходу за детьми до трех лет), других соцвыплатах. Минфин сообщит налоговой о страховых выплатах, Национальное кадастровое агентство — о доходах от продажи недвижимости, «Белгосстрах» — о пособии по временной нетрудоспособности (в связи со страховым случаем) и других выплатах.

Различные юрлица, ИП, нотариусы и адвокаты тоже будут обязаны передавать данные о доходах физлиц.
Officelife.media
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