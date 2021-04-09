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Смеяться можно? В Беларуси пенсионная система сопоставима с европейской, заявила министр труда и соцзащиты

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала, как часто перерассчитывались пенсии в Беларуси. По ее информации, как пишет БЕЛТА, только с 2016 года они пересматривались 9 раз из-за роста средней зарплаты. Таким образом, за прошедшую пятилетку пенсия по возрасту увеличилась почти в 1,7 раза:

 



— Расходы на выплату пенсий за пятилетку составили Br55 млрд, на 2021 год - почти Br15 млрд, или 9% ВВП, что сопоставимо с расходами в европейских странах. Сроки и объемы перерасчетов пенсий в текущем году будут определяться финансовыми возможностями бюджета пенсионного фонда. Министерством ведется работа над предложениями по усилению дифференциации размеров пенсий (с учетом заработка)", - говорит чиновница.
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