+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции - Санкцыі Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Бывшая витебская бизнес-вумен более 10 лет скрывалась в Африке от приговора суда

Гражданка Беларуси, которая еще в ноябре 2006 году была осуждена на пять с половиной лет лишения свободы судом Железнодорожного района Витебска, долго время скрывалась в Африке, но сейчас экстрадирована в Беларусь.

Вообще-то белоруске там сложно затеряться


Генпрокуратура сообщает, что ее зовут Цуник Виктория Викторовна. Она была признана виновной в должностных преступлениях и легализации материальных ценностей, приобретенных преступным путем. С 2009 года Цуник в международном розыске. Скрывалась, в частности, в Анголе и Намибии.

Ранее Цуник была достаточно известной в Витебске предпринимательницей. Она погорела на аферах с нефтепродуктами.
Officelife.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра адну балцкую традыцыю.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]