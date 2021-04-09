Мировые цены на продовольствие растут десятый месяц подряд









В марте среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на основные продовольственные товары, составило 118,5 пункта, что на 2,1% выше уровня прошлого месяца. Это самое высокое значение индекса с июня 2014 года, подчеркивается в сообщении.





Индекс цен на растительное масло по сравнению с февралем вырос на 8% и достиг почти 10-летнего максимума. Особенно резкий рост продемонстрировали цены на соевое масло, что отчасти обусловлено ожидающимся устойчивым спросом со стороны производителей биодизельного топлива, поясняется в сообщении.





Индекс цен на молочную продукцию вырос на 3,9%. Увеличение цен на сливочное масло объясняется, главным образом, некоторым сокращением предложения в Европе и ростом спроса в связи с ожидаемым возобновлением работы сферы общественного питания. Цены на сухое молоко выросли в результате увеличения импорта со стороны азиатских стран, особенно Китая, на фоне сезонного снижения производства молока в Океании и дефицита транспортной тары в Европе и Северной Америке, поясняет ФАО.





Индекс цен на мясо повысился на 2,3%. Основная причина роста котировок мяса птицы и свинины - увеличение импорта Китаем и повышение внутренних продаж в Европе в преддверии Пасхи. Цены на говядину оставались стабильными, в то время как цены на баранину снизились, поскольку из-за установившейся в Новой Зеландии сухой погоды фермеры были вынуждены спешно распродавать поголовье.





Индекс цен на зерновые снизился на 1,8%. Но он все еще на 26,5% выше уровня марта 2020 года. Значительнее всего снизились экспортные цены на пшеницу, что обусловлено наличием достаточных запасов и благоприятными видами на урожай 2021 года. Цены на кукурузу и рис также снизились, цены на сорго выросли.





Индекс цен на сахар за месяц сократился на 4%, но он всё еще на 30% выше, чем годом ранее.





Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.