



"Соответствующее письмо мы направили в управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США. Результатом может стать возвращение" Беларуськалия" в перечень подсанкционных предприятий "Белнефтехима" с 27 апреля", - говорится в сообщении в телеграм-канале НАУ в четверг.





В НАУ сообщили, что предпринимают ряд шагов для "обрушение стоимости гособлигаций", "заморозки корсчетов госбанков в иностранных банках и отключения их от платежных систем".





Кроме того, оппозиция намерена добиваться "расширения санкционных списков ЕС и их синхронизации с американскими". Оппозиция ожидает, что "результатом станет лишение режима возможности обходить санкции США на европейском рынке".





Как сообщалось, 31 марта представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что госдеп намерен рекомендовать Минфину не продлевать приостановку санкций против девяти предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, срок действия которой истекает 26 апреля 2021 года.





Предыдущее решение Минфина о продлении приостановки действия санкций истекает 26 апреля. Отмечалось, что позиция госдепа по вопросу продления еще может измениться, если в Минске изменят подход к политическим заключенным.





В свою очередь заместитель главы Администрации президента Дмитрий Крутой, отвечая на вопросы журналистов, пообещал, что Минск примет меры реагирования, если угроза американских санкций станет реальной. "Считаю, на уровне правительства нашей республики данная ситуация будет изучена. В случае необходимости какие-то вещи будут доложены президенту и обязательно будут какие-то меры реагирования - в случае, если эта угроза станет какой-то реальностью", - сказал Крутой.