+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Сын Израилевича вошел в списков Forbes

Двадцатипятилетний Никита Фадеев, сын белорусского предпринимателя Аркадия Израилевича, вошел в один из списков Forbes — европейский список 30 финансистов младше 30 лет.


Фото: Forbes, Unsplash

Никита живет в Лондоне, пишет Office Life, окончил один из старейших вузов Великобритании — Сент-Эндрюсский университет. Участвует в компании Fasanara Capital, которая работает на рынке цифровых активов.

Fasanara Capital считается хедж-фондом. Занимается управлением активами. Была основана в 2011 году в Лондоне. Никита Фадеев присоединился к бизнесу более двух лет назад.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра адну балцкую традыцыю.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected].ru