Сын Израилевича вошел в списков Forbes
Двадцатипятилетний Никита Фадеев, сын белорусского предпринимателя Аркадия Израилевича, вошел в один из списков Forbes — европейский список 30 финансистов младше 30 лет.
Фото: Forbes, Unsplash
Никита живет в Лондоне, пишет Office Life, окончил один из старейших вузов Великобритании — Сент-Эндрюсский университет. Участвует в компании Fasanara Capital, которая работает на рынке цифровых активов.
Fasanara Capital считается хедж-фондом. Занимается управлением активами. Была основана в 2011 году в Лондоне. Никита Фадеев присоединился к бизнесу более двух лет назад.
20:44 08/04/2021
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