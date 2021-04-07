Золото – вечная ценность? Где в Беларуси открыть металлический счет и сколько на этом можно заработать
Не все банковские продукты широко известны и понятны. Хотя и оказываются выгодными по ряду параметрам. Пример – обезличенные металлические счета (ОМС).
В этом материале Myfin.by выяснил, что такое металлические счета, где их можно открыть в Беларуси и какая в них выгода.
Золото – вечная ценность? Где в Беларуси открыть металлический счет и сколько на этом можно заработать
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com
Что такое ОМС простыми словами
Чтобы скорее разобраться в вопросе лучше воспользоваться не определениями из официальных документов, а аналогиями с уже известными продуктами.
- Если вы сберегаете наличные деньги – рубли или доллары, это наличные сбережения.
- Если вы несете эти деньги в банк под проценты – это уже депозит.
Банк принимает у вас деньги и обязуется вернуть полученную сумму плюс проценты. Но обязательства вернуть именно те же купюры, что вы внесли, у банка нет. Потому банковский депозит можно смело называть «обезличенным».
Правильнее даже говорить не о том, что у вас деньги в банке, ведь он может и не хранить их у себя, а о том, что у вас есть обязательство банка вернуть оговоренную сумму на определенных условиях.
Теперь представим то же самое для золота, серебра, платины, которые можно купить в банке и продать банку обратно. Напомним, что цены покупки и продажи драгоценных металлов изменяются с течением времени. Добавим, что цена выкупа золота, серебра и других металлов банками в каждый момент времени ниже, чем цена их продажи населению.
Что происходит при открытии обезличенного металлического вклада?
Клиент вносит в банк некоторую сумму.
Банк продает клиенту определенное количество драгоценного металла. Это количество определяется текущей ценой этого металла в рублях.
Купленный драгметалл зачисляется на счет клиента. Речь не идет о конкретных слитках, а об определенном, обезличенном, весе золота, серебра, платины.
При закрытии счета банк выкупает у клиента металл со счета по цене на текущую дату, и возвращает деньги.
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com
Накопления клиента на ОМС записываются не в деньгах, а в граммах купленного драгоценного металла. При открытии ОМС не обязательно, чтобы банк имел в наличии слитки нужного металла.
Проценты по металлическим счета не начисляются. Клиент зарабатывает (или теряет) на разнице цен при покупке металла у банка и при обратной продаже банку.
Важное замечание – цены продажи и выкупа металла в ОМС не равны ценам продажи и выкупа слитков в банках, но и цена слитков, и ОМС меняются вслед за ценами мирового рынка.
Из всего этого следует, что:
Обезличенный металлический вклад – это обязательство банка вернуть клиенту определенную сумму, которая будет эквивалента стоимости драгметалла на счете по цене на момент возврата.
Преимущества и недостатки обезличенных металлических вкладов
ОМС дают возможность заработать, но защищены не так, как обычные депозиты, порядок заработка на них не такой как по другим вкладам и вообще не гарантирован.
Начнем с достоинств:
Драгоценные металлы зачастую меньше подвержены инфляции. Рублевые вклады становятся убыточным при резком падении курса, и даже в стабильные периоды существенная часть процентов по депозиту идет на компенсацию инфляции.
Цена драгметаллов в долгосрочном периоде склонна к росту. Разница между ценами при вложении и обратном выкупе металла становится прибылью клиента.
Изменение цены золота за последние 20 лет
Цены продажи и обратного выкупа драгоценного металла в рамках ОМС выгоднее, чем покупка и сдача в банк слитков. Разница меньше, соответственно меньше потери клиента.
Доходы от ОМС не облагаются подоходным налогом.
Недостатки ОМС таковы:
Возврат ОМС гарантирует сам банк, но не государство. В случае неплатежеспособности банка государство не будет компенсировать потери вкладчиков, как это делается по денежным вкладам.
Иногда после пика цены золота, серебра и т.д. случается падение на несколько лет. Открытие ОМС в период высоких цен и закрытие при низких, станет очевидным убытком.
Посмотрим, каковы условия обезличенных металлических вкладов в банках Беларуси. И оценим доход по ним на конкретных примерах.
Обезличенный металлический счет в БелВЭБ
БелВЭБ предлагает ОМС в золоте. Условия максимально простые:
срок размещения счета – до востребования;
первоначальная покупка – не менее 5 грамм;
следующие покупки – от 1 грамма;
для открытия ОМС нужен только паспорт;
за операции зачисления и списания денег по счету взимается комиссия в 3 руб.
Обезличенный металлический счет в Белагропробанке
Белагропромбанк открывает ОМС в золоте и серебре. Условия тоже простые:
срок размещения счета – до востребования;
минимальная первоначальная покупка – от 5 грамм золота и от 300 грамм серебра;
следующие покупки – от 1 грамма золота и от 50 грамм серебра.
На сайте БелАПБ приведены цены продажи и выкупа драгметаллов по состоянию на 07.04.2021г.:
Золото:
продажа клиентам – 115,43 руб. за 1 грамм;
выкуп у клиентов – 144,05 руб. за 1 грамм.
Серебро:
продажа клиентам – 2,226 руб. за 1 грамм;
выкуп у клиентов – 2,097 руб. за 1 грамм.
Обезличенный металлический счет в Технобанке
ОМС в Технобанке открывают в золоте и серебре.
срок размещения счета – до востребования;
минимальная покупка – от 1 грамма золота или серебра.
На сайте Технобанка указаны такие цены продажи и выкупа металлов:
Золото:
продажа клиентам – 152 руб. за 1 грамм;
выкуп у клиентов – 135 руб. за 1 грамм.
Серебро:
продажа клиентам – 2,30 руб. за 1 грамм;
выкуп у клиентов – 1,90 руб. за 1 грамм.
Обезличенный металлический счет в БПС-Сбербанке
ОМС в БПС-Сбербанке представляются интересными сразу по нескольким причинам.
страница ОМС на сайте Банка информативна и хорошо организована;
счет можно открыть в четырех разных металлах;
есть таблицы и графики текущих и прошлых цен, можно рассчитать выгоду ОМС по прошлым периодам;
ОМС можно открыть удаленно: через мобильное приложение, в интерне-банке, с помощью МСИ.
Главные условия ОМС в БПС-Сбербанке определены так:
доступны ОМС в золоте, серебре, платине и палладии;
срок – до востребования;
первоначальная покупка – не менее 5 грамм золота или палладия; не менее 10 грамм платины, не менее 400 грамм серебра;
следующие покупки – от 1 грамма золота, платины или палладия, и не менее 50 грамм серебра.
Цены продажи и выкупа металлов на сайте постоянно обновляются. В 13:27 8.04.2021 г. они были такими:
Золото:
продажа клиентам – 151,3515 руб. за 1 грамм;
выкуп у клиентов – 147,2736 руб. за 1 грамм.
Серебро:
продажа клиентам – 2,1962 руб. за 1 грамм;
выкуп у клиентов – 2,1292 руб. за 1 грамм.
Платина:
продажа клиентам – 107,3745 руб. за 1 грамм;
выкуп у клиентов – 103,0492 руб. за 1 грамм.
Палладий:
продажа клиентам – 229,1405 руб. за 1 грамм;
выкуп у клиентов – 219,8524 руб. за 1 грамм.
Рядом с текущими ценами стоят таблицы и графики изменения цен всех металлов за последние пять лет.
К примеру:
5 апреля 2017 года 1 грамм золота можно было купить за 81,1636 руб.;
27 августа 2020 года его можно было продать обратно банку за 165,3488 руб.;
5 апреля 2021 года банк выкупал золото по 141,6840 руб.
На сегодняшний день такой вклад остается выгодным, но в августе 2020 года закрывать его было еще интересней.
Что в итоге?
Расчет, сделанный выше по данным БПС-Сбербанк можно повторить для других дат и других металлов. Но ясно, что цены ОМС вариативны и неодинаковы для разных банков. Однако на короткой дистанции такие сбережения могут быть и очень прибыльными, и убыточными.
Но если речь идет не о последней заначке, которая может понадобиться в любой момент, то на металлические счета стоит обратить внимание. ОМС особенно выгодны в периоды мировых кризисов, цена золота и других драгоценных металлов часто растет, когда инвесторы ищут активы-убежища для своих сбережений.
Источник: Игорь Смирнов
19:04 08/04/2021
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