



В этом материале Myfin.by выяснил , что такое металлические счета, где их можно открыть в Беларуси и какая в них выгода.





Золото – вечная ценность? Где в Беларуси открыть металлический счет и сколько на этом можно заработать

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com





Что такое ОМС простыми словами





Чтобы скорее разобраться в вопросе лучше воспользоваться не определениями из официальных документов, а аналогиями с уже известными продуктами.





- Если вы сберегаете наличные деньги – рубли или доллары, это наличные сбережения.

- Если вы несете эти деньги в банк под проценты – это уже депозит.





Банк принимает у вас деньги и обязуется вернуть полученную сумму плюс проценты. Но обязательства вернуть именно те же купюры, что вы внесли, у банка нет. Потому банковский депозит можно смело называть «обезличенным».





Правильнее даже говорить не о том, что у вас деньги в банке, ведь он может и не хранить их у себя, а о том, что у вас есть обязательство банка вернуть оговоренную сумму на определенных условиях.





Теперь представим то же самое для золота, серебра, платины, которые можно купить в банке и продать банку обратно. Напомним, что цены покупки и продажи драгоценных металлов изменяются с течением времени. Добавим, что цена выкупа золота, серебра и других металлов банками в каждый момент времени ниже, чем цена их продажи населению.





Что происходит при открытии обезличенного металлического вклада?





Клиент вносит в банк некоторую сумму.





Банк продает клиенту определенное количество драгоценного металла. Это количество определяется текущей ценой этого металла в рублях.





Купленный драгметалл зачисляется на счет клиента. Речь не идет о конкретных слитках, а об определенном, обезличенном, весе золота, серебра, платины.





При закрытии счета банк выкупает у клиента металл со счета по цене на текущую дату, и возвращает деньги.





Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com





Накопления клиента на ОМС записываются не в деньгах, а в граммах купленного драгоценного металла. При открытии ОМС не обязательно, чтобы банк имел в наличии слитки нужного металла.





Проценты по металлическим счета не начисляются. Клиент зарабатывает (или теряет) на разнице цен при покупке металла у банка и при обратной продаже банку.





Важное замечание – цены продажи и выкупа металла в ОМС не равны ценам продажи и выкупа слитков в банках, но и цена слитков, и ОМС меняются вслед за ценами мирового рынка.





Из всего этого следует, что:





Обезличенный металлический вклад – это обязательство банка вернуть клиенту определенную сумму, которая будет эквивалента стоимости драгметалла на счете по цене на момент возврата.





Преимущества и недостатки обезличенных металлических вкладов





ОМС дают возможность заработать, но защищены не так, как обычные депозиты, порядок заработка на них не такой как по другим вкладам и вообще не гарантирован.





Начнем с достоинств:





Драгоценные металлы зачастую меньше подвержены инфляции. Рублевые вклады становятся убыточным при резком падении курса, и даже в стабильные периоды существенная часть процентов по депозиту идет на компенсацию инфляции.

Цена драгметаллов в долгосрочном периоде склонна к росту. Разница между ценами при вложении и обратном выкупе металла становится прибылью клиента.





Изменение цены золота за последние 20 лет









Цены продажи и обратного выкупа драгоценного металла в рамках ОМС выгоднее, чем покупка и сдача в банк слитков. Разница меньше, соответственно меньше потери клиента.

Доходы от ОМС не облагаются подоходным налогом.





Недостатки ОМС таковы:





Возврат ОМС гарантирует сам банк, но не государство. В случае неплатежеспособности банка государство не будет компенсировать потери вкладчиков, как это делается по денежным вкладам.





Иногда после пика цены золота, серебра и т.д. случается падение на несколько лет. Открытие ОМС в период высоких цен и закрытие при низких, станет очевидным убытком.





Посмотрим, каковы условия обезличенных металлических вкладов в банках Беларуси. И оценим доход по ним на конкретных примерах.



Обезличенный металлический счет в БелВЭБ





БелВЭБ предлагает ОМС в золоте. Условия максимально простые:





срок размещения счета – до востребования;

первоначальная покупка – не менее 5 грамм;

следующие покупки – от 1 грамма;

для открытия ОМС нужен только паспорт;

за операции зачисления и списания денег по счету взимается комиссия в 3 руб.



Обезличенный металлический счет в Белагропробанке





Белагропромбанк открывает ОМС в золоте и серебре. Условия тоже простые:





срок размещения счета – до востребования;

минимальная первоначальная покупка – от 5 грамм золота и от 300 грамм серебра;

следующие покупки – от 1 грамма золота и от 50 грамм серебра.

На сайте БелАПБ приведены цены продажи и выкупа драгметаллов по состоянию на 07.04.2021г.:





Золото:





продажа клиентам – 115,43 руб. за 1 грамм;

выкуп у клиентов – 144,05 руб. за 1 грамм.

Серебро:





продажа клиентам – 2,226 руб. за 1 грамм;

выкуп у клиентов – 2,097 руб. за 1 грамм.

Обезличенный металлический счет в Технобанке

ОМС в Технобанке открывают в золоте и серебре.





срок размещения счета – до востребования;

минимальная покупка – от 1 грамма золота или серебра.

На сайте Технобанка указаны такие цены продажи и выкупа металлов:





Золото:





продажа клиентам – 152 руб. за 1 грамм;

выкуп у клиентов – 135 руб. за 1 грамм.





Серебро:





продажа клиентам – 2,30 руб. за 1 грамм;

выкуп у клиентов – 1,90 руб. за 1 грамм.





Обезличенный металлический счет в БПС-Сбербанке





ОМС в БПС-Сбербанке представляются интересными сразу по нескольким причинам.





страница ОМС на сайте Банка информативна и хорошо организована;

счет можно открыть в четырех разных металлах;

есть таблицы и графики текущих и прошлых цен, можно рассчитать выгоду ОМС по прошлым периодам;

ОМС можно открыть удаленно: через мобильное приложение, в интерне-банке, с помощью МСИ.





Главные условия ОМС в БПС-Сбербанке определены так:





доступны ОМС в золоте, серебре, платине и палладии;

срок – до востребования;

первоначальная покупка – не менее 5 грамм золота или палладия; не менее 10 грамм платины, не менее 400 грамм серебра;

следующие покупки – от 1 грамма золота, платины или палладия, и не менее 50 грамм серебра.

Цены продажи и выкупа металлов на сайте постоянно обновляются. В 13:27 8.04.2021 г. они были такими:





Золото:





продажа клиентам – 151,3515 руб. за 1 грамм;

выкуп у клиентов – 147,2736 руб. за 1 грамм.





Серебро:





продажа клиентам – 2,1962 руб. за 1 грамм;

выкуп у клиентов – 2,1292 руб. за 1 грамм.





Платина:





продажа клиентам – 107,3745 руб. за 1 грамм;

выкуп у клиентов – 103,0492 руб. за 1 грамм.





Палладий:





продажа клиентам – 229,1405 руб. за 1 грамм;

выкуп у клиентов – 219,8524 руб. за 1 грамм.

Рядом с текущими ценами стоят таблицы и графики изменения цен всех металлов за последние пять лет.





К примеру:





5 апреля 2017 года 1 грамм золота можно было купить за 81,1636 руб.;

27 августа 2020 года его можно было продать обратно банку за 165,3488 руб.;

5 апреля 2021 года банк выкупал золото по 141,6840 руб.

На сегодняшний день такой вклад остается выгодным, но в августе 2020 года закрывать его было еще интересней.





Что в итоге?





Расчет, сделанный выше по данным БПС-Сбербанк можно повторить для других дат и других металлов. Но ясно, что цены ОМС вариативны и неодинаковы для разных банков. Однако на короткой дистанции такие сбережения могут быть и очень прибыльными, и убыточными.





Но если речь идет не о последней заначке, которая может понадобиться в любой момент, то на металлические счета стоит обратить внимание. ОМС особенно выгодны в периоды мировых кризисов, цена золота и других драгоценных металлов часто растет, когда инвесторы ищут активы-убежища для своих сбережений.











