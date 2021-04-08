К 2030 году мясо из пробирки станет дешевле обычной говядины





Исследователи представили анализ жизненного цикла отрасли, в котором прогнозируют, пишет incrussia.ru, как рынок альтернативного мяса будет развиваться в ближайшие 10 лет. Особое внимание уделяется сравнению затрат и экологического следа от традиционного производства говядины и в лабораторных условиях.





К 2030 году затраты на производство килограмма выращенного в пробирке бифштекса упадут до $5,66, что выгодно отличается от нынешней оптовой цены на постный говяжий фарш в $6,20 за килограмм, сообщается в исследовании CE Delft.





Более того, при выращивании мяса в лаборатории будет использоваться гораздо меньше воды, земли и питательных веществ по сравнению с традиционным производством мяса, а также будет значительно меньше выбросов парниковых газов.





При 30% использовании возобновляемых источников энергии общее воздействие культивируемой говядины на окружающую среду в 2030 году будет примерно на 90% ниже, чем от обычной говядины. По прогнозам, выращивание говядины будет производить на 93% меньше выбросов парниковых газов и использовать на 95% меньше земли.





Между тем, развивается производство молочных продуктов без участия животных. Perfect Day Foods использует грибы для ферментации питательных веществ в белки, идентичные тем, которые содержатся в обычном молоке. Эти белки можно смешивать с другими ингредиентами для получения молока, мороженого, йогурта и сыров.





Компания Perfect Day заявляет, что ее молоко уже на 40% дешевле обычного коровьего молока. Кроме того, при этом производстве выбрасывается на 80% меньше парниковых газов, используется на 98% меньше воды и почти не используется земля.





Половина из 104 млн кв. км пригодных для жизни земель в мире используется для сельскохозяйственного производства. Из этой земли 77% (44 млн кв. км) используется для животноводства и молочного производства. Если бы культивируемые мясо и кисломолочные продукты заменили половину всего производимого традиционными способами мяса и молока, территория почти размером с США могла бы освободиться от промышленности.



















