А как вам такой прогноз - к концу года 3,36 рубля за доллар?

Михаил Чепиков. Если следовать теории о том, что процентная ставка отражает, сколько люди могут заработать на депозитах, то диапазон того, что может произойти к концу года, составляет от 2,99 до 3,36 рубля/$. Такое мнение в комментарии OL высказал старший преподаватель экономического факультета БГУ





НЕВАЖНОСТЬ СИЮМИНУТНЫХ РЕКОРДОВ





По словам эксперта, сиюминутные скачки курса рубля и доллара — это не так интересно. Интереснее, что произойдет через год. На рынке уже есть информация, которая позволяет это увидеть через такой термин, как «непокрытая разность процентов».





В экономике есть возможность размещения денег в рублевые или валютные депозиты. Когда вы вкладываете деньги в рублевый депозит, то получаете процент. Но к моменту его выплаты может измениться курс. И разница между процентами рублевых и валютных депозитов как раз и показывает: банки и их клиенты верят в то, что изменение курса окупит низкую ставку по валютным депозитам, рассказывает Чепиков.





«Я посмотрел на цифры, чтобы понимать, насколько правы те, кто прогнозирует курс на уровне 3 рублей за доллар. На январь 2021 года по статистике Нацбанка средняя ставка по новым депозитам (безотзывным) в рублях составляла 17,24% годовых, а ставка по долларовым депозитам — 1,3%. Между ними разница примерно 16%.





При этом официальный курс рубля к доллару в январе был на уровне 2,5789. Если мы применим принцип, согласно которому нужно, чтобы окупился курс, то по оценке на январь получается, что к концу года курс рубля должен составлять 2,99 рубля за доллар».





ПОПРАВКА НА РЕКОРД





Этот прогноз можно пересчитать с учетом апрельских максимальных значений рубля и доллара. Сейчас в рублях текущая максимальная ставка депозитов — 18,5% годовых. В долларах максимальная ставка, которую можно получить, — 2,3%. Разница между ними — 16,2%. Официальный курс рубля сейчас — 2,6676/$.





«Если пересчитать прогноз с апреля на апрель 2022 года, то получится, что через год курс должен быть 3,0998 рубля за доллар. Очевидно, что процентная разница депозитов увеличивается и, соответственно, ожидания роста курса доллара увеличиваются. Это говорит о том, в какую сторону развиваются ожидания», — говорит экономист.





ПОПРАВКА НА ОШИБКУ





По его словам, еще один существенный момент, который нужно учитывать, заключается в том, что в 2020 году произошли события, которых люди не предвидели: пандемия и события августа.





«Если взять данные 2020 года, то по тем же оценкам рынок считал, что к декабрю курс будет составлять 2,29 рубля/$, на самом же деле он был 2,58 рубля/$. То есть рубль подешевел примерно на 12,5% больше того, что люди ожидали. И есть такое понятие, как адаптивное ожидание. Представьте, что люди и сегодня думают, что ошибаются на 12,5% из-за того, что непонятно, что будет с санкциями, с политической ситуацией».





Если к январским расчетам текущего года заложить эту поправку на ошибку, то получается, что курс на конец 2021 года должен составлять 3,36 рубля/$, прогнозирует Чепиков.





«Таким образом, если использовать эту простую теорию, основанную на том, что процентная ставка отражает, что люди думают, сколько они могут заработать на всех этих вещах, то диапазон того, что может произойти к концу года, — от 2,99 до 3,36 рубля/$.





И пока динамика ожиданий идет не в сторону 2,99 рубля/$, а скорее в сторону 3,36 рубля/$. Как быстро будет этот процесс развиваться, зависит от факторов, которых мы пока не видим, и от ставки рефинансирования в том числе».





КУДА ТОЛКАЕТ СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ





По словам экономиста, люди понимают, что для того, чтобы останавливать инфляцию, надо повышать эту ставку, но после этого следует повышение ставок по депозитам и кредитам в рублях. В результате разрыв между рублевыми и долларовыми депозитами становится еще больше.





«Тогда люди будут закладывать еще большие ожидания в отношении изменения курса рубля. Поэтому Нацбанк, не делая резких движений, пытается эти ожидания как-то ограничивать», — поясняет Чепиков.





Он добавляет, что на практике ожидания подстегивают или тормозят процесс изменения курса валюты, но не являются источником.





«Если будет принято решение и экономику начнут финансировать большим количеством денег, то эти ожидания лягут на благодатную почву и процесс может выйти за рамки того, что я назвал.





Если, наоборот, каким-то чудодейственным образом рассосутся политические проблемы, снимутся проблемы с санкциями и Нацбанк начнет оздоравливать финансовую систему, то процесс может затормозиться и курс рубля станет более привлекательным.





То есть при влиянии неожиданно хороших событий („лебедей“) ситуация может быть лучше, а при неожиданно плохих событиях — наоборот».





ЖДАТЬ ЛИ БЫСТРОГО РЕКОРДА





«Отвечая на ваш вопрос, может ли сейчас быстро установиться новый рекорд на уровне 3 рублей за доллар, скажу, что пока я не вижу такой динамики. И большинство людей в это пока не верят. Иначе бы они быстро изымали вложения в рублях и пытались их быстрее конвертировать. Пока таких стремительных событий нет».





По словам экономиста, покупка валюты населением в первом квартале текущего года говорит о том, что люди не думают о том, что рубль сильно подешевеет. С другой стороны, у населения просто нет рублей, чтобы покупать валюту. Но это может измениться.





«Ситуация с товарооборотом плохая, и Нацбанк видит это, а правительство толкает его к тому, чтобы финансировать промышленность, поэтому необязательно сейчас будут „закручивать гайки“, скорее наоборот — их будут отпускать. Поэтому люди все-равно будут покупать валюту, а пока валюты покупают меньше, то и давление на обменный курс меньше», — резюмировал Чепиков.