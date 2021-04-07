На диктатуру нужно много денег, и правительство Лукашенко начинает искать их в наших карманах.





Светланы Калинкиной на телеканале Анатолий Шумченко признает – если власти перестали слышать народ, то не стоит надеяться, что удастся им управлять. В программе «Размова»на телеканале Белсат руководитель Республиканского объединения предпринимателей «Перспектива»признает – если власти перестали слышать народ, то не стоит надеяться, что удастся им управлять.





В сфере бизнеса это особенно заметно.





Предприниматель отмечает, что мало поднять налоги, их надо еще собрать. А платить людям не из чего.





«Если власти думают, то теперь они повысят налоги и что-то там соберут, то ничего они не соберут. Никто им ничего не даст, так как уже нечего давать. И не из чего платить», – высказался Анатолий Шумченко.







