"Мало поднять налоги, их надо еще собрать"
До чего может довести кризис в мелком бизнесе?
На диктатуру нужно много денег, и правительство Лукашенко начинает искать их в наших карманах.
В программе «Размова» Светланы Калинкиной на телеканале Белсат руководитель Республиканского объединения предпринимателей «Перспектива» Анатолий Шумченко признает – если власти перестали слышать народ, то не стоит надеяться, что удастся им управлять.
В сфере бизнеса это особенно заметно.
Предприниматель отмечает, что мало поднять налоги, их надо еще собрать. А платить людям не из чего.
«Если власти думают, то теперь они повысят налоги и что-то там соберут, то ничего они не соберут. Никто им ничего не даст, так как уже нечего давать. И не из чего платить», – высказался Анатолий Шумченко.
16:42 08/04/2021
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