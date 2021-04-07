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"Мало поднять налоги, их надо еще собрать"

До чего может довести кризис в мелком бизнесе?

"Мало поднять налоги, их надо еще собрать"
На диктатуру нужно много денег, и правительство Лукашенко начинает искать их в наших карманах.

В программе «Размова» Светланы Калинкиной  на телеканале Белсат руководитель Республиканского объединения предпринимателей «Перспектива» Анатолий Шумченко признает – если власти перестали слышать народ, то не стоит надеяться, что удастся им управлять. 

В сфере бизнеса это особенно заметно.

Предприниматель отмечает, что мало поднять налоги, их надо еще собрать. А платить людям не из чего.

«Если власти думают, то теперь они повысят налоги и что-то там соберут, то ничего они не соберут. Никто им ничего не даст, так как уже нечего давать. И не из чего платить», – высказался Анатолий Шумченко.
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