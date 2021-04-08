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У вас есть лишних 265 тысяч? Тогда купите культовое кафе в центре Минска

Кафе-гостиная «Чехов», расположенное в районе улиц Раковской и Витебской в центре Минска, выставлено на продажу за 265 тыс. рублей.

В объявлении о продаже бизнеса отмечено, что помещение сдается в аренду государством с понижающим коэффициентом. На данный момент заведение закрыто, и продавцы предлагают необязательно покупать весь бизнес. Можно войти в него в качестве инвестора. Для возобновления работы кафе требуется 100 тыс. рублей.

Заведение основано в 2007 году. Им управляло ООО «Сервис питания». Ранее компания держала также мини-кафе по адресу пр. Победителей, 5. Оно было исключено из реестра в 2015 году.
Источник: officelife
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