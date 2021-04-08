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Доллар слегка притормозил

Белорусский рубль на торгах в четверг бросился отыгрывать позиции у доллара и евро, но упустил из виду российский рубль.

Благодаря усилиям российской валюты стоимость корзины валют сегодня выросла на 0,19%, но вчера она подешевела на 0,22%, покинув максимум за три недели.

С начала месяца белорусский рубль подешевел к валютной корзине на 0,77%. Напомним, что по итогам марта было зафиксировано снижение на 0,32%.

С начала года стоимость корзины валют выросла всего на 0,45%.

Курс доллара упал на 0,0055 BYN до 2,6621 BYN/USD и оставил исторический максимум.

Силёнок для нового рекорда у доллара сегодня не нашлось, но уже завтра мы можем увидеть обновление рекорда.

Курс евро снизился впервые с начала апреля. Сегодня евровалюта подешевела на 0,0049 BYN до 3,1635 BYN/EUR.

За предыдущие пять дней непрерывного укрепления стоимость евро улетела вверх на 0,0895 BYN до максимума за 41 день.

Курс российского рубля вырос на 0,0187 BYN до 3,4535 BYN/100 RUB и оставил минимум за 71 день.

Напомним, что вчера сотня российских рублей обвалилась на 0,0398 BYN.

Центробанк России

Сегодня российский рубль укрепляется к евро и доллару на торгах МосБиржи.

К 11–30 средневзвешенный курс доллара снизился на 67 копеек до 77,1011 российских рублей и оставил максимум за пять месяцев. 

Вчера в ходе торгов доллар дважды смог пробить вверх уровень 78,00 российских рублей, но не смог там удержаться.

Курс евро на завтра упал 72 копейки до 91,61 российских рублей и тоже оставил максимум за пять месяцев.

Напомним, что вчера Банк России повысил официальный курс евро сразу на 2,15 рубля.
Источник: select.by
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