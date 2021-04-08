Фантасты из Минтруда обещают беларусам рост зарплат

Ирина Костевич прокомментировала программу правительства, рассчитанную на ближайшие четыре года.





— В программе определено, что за текущую пятилетку должен быть обеспечен рост денежных доходов населения в 1,2 раза. И речь идет не о начисленной сумме, а о реальных располагаемых доходах. У каждой возрастной категории источники доходов свои. У человека трудоспособного возраста — зарплата, у пожилого человека — пенсия, у студента — стипендия, у инвалида — пособие по инвалидности. Но поскольку в общем объеме денежных доходов населения наибольший удельный вес занимают зарплаты и пенсии, то в программе этим доходам уделено особое внимание.

Сегодня в бюджетной сфере страны работает порядка 890 тысяч человек. И с 2017 года по поручению главы государства поэтапно повышается уровень оплаты их труда. За 2020-й она составила 1006 рублей, что на 162 рубля больше, чем годом ранее. Реальный рост, скорректированный на уровень инфляции, превышает 113 процентов.

Хочу отметить, что на рост зарплаты в прошлом году оказали влияние так называемые коронавирусные надбавки медицинским и социальным работникам за работу в особых условиях. У работников здравоохранения, которые трудятся в условиях, связанных с инфекциями, размер надбавок от 300 до 4000 рублей, у сотрудников домов-интернатов, работающих вахтовым методом, — от 250 до 1500 рублей.

Основным механизмом повышения заработной платы работников бюджетной сферы является базовая ставка. С 1 января нынешнего года Правительство увеличило базовую ставку на 5,4 процента, сейчас она составляет 195 рублей. Отдельным категориям работников бюджетной сферы с 1 января заработная плата увеличена в среднем на 9 процентов. Это касается воспитателей, помощников воспитателей, работников культурно-просветительских учреждений и социального обслуживания.

На сегодня рост заработной платы в бюджетной сфере опережает темпы ее роста по стране. Зарплата бюджетников в январе — феврале увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,3 процента, в то время как по стране в целом — на 14 процентов. За два первых месяца 2021 года зарплата в бюджетной сфере составила 1091 рубль. Соотношение к уровню зарплаты по стране — 85 процентов!