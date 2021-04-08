Рубль рекордно обвалился к доллару – началась девальвация?





Рассказывает старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.





7 месяцев отмеряли и отрезали

К рекордному (или точнее – антирекордному) рубежу белорусская валюта подбиралась чуть более 7 месяцев – предыдущий рекорд (2,6631) был установлен 29 августа 2020 года. Myfin.by поинтересовался у Вадима Иосуба – отчего случился рекорд и чего ждать в дальнейшем?





– Новых рекордов. Свежий не стал неожиданностью по той причине, что на самом деле новый рекорд курса доллара связан с единственным внешним фактором, а именно – падением к доллару российского рубля.





Это активное падение началось еще во вторник, когда торги на БВФБ закрылись, и продолжилось в среду.





Так что довольно резкое падение курса белорусского рубля к доллару (на 0,5%) – это не только реакция на события на московской бирже в среду, но еще и «отыгрыш» вторничного падения.





Понятно, с чем связано падение российского рубля – это, во-первых, рост геополитической напряженности на востоке Украины, во-вторых, угроза новых санкций в отношении Кремля.





Рынок российских рублевых гособлигаций отреагировал на это мгновенно – иностранные инвесторы стали его покидать, активно продавая эти облигации, а взамен покупали валюту и выводили ее.





Результатом этого стало падение российского рубля к обоим главным валютам – доллар и евро вернулись к уровням начала ноября.





Белорусский рубль на самом деле окреп!

– Так как при росте доллара к российскому рублю американская валюта автоматически растет и к белорусскому, а российский рубль падает, то скачок на рекордную высоту был предсказуем.





Кстати, как бы странно это не выглядело, при росте курса доллара на 0,5%, а евро вовсе на 1%, белорусский рубль в среду окреп!





Ведь российский рубль потерял больше 1%, и стоимость валютной корзины в ходе торгов снизилась. Так что это не падение белорусского рубля, не стоит искать внутриэкономических причин, по сути это просто падение российской валюты автоматически отразилось на самочувствии белорусского рубля.





Назвать это единственной причиной заманчиво, но не совсем верно. Ведь на самом деле внутренние причины есть, и они достаточно глобальны. Главная – слишком мощная привязка белорусской экономики, белорусской внешней торговли к российскому рынку. И по этой глобальной причине наши валютные курсы так сильно коррелируют с колебаниями российского рубля.





Не подорожает ли российский рубль к белорусскому? Процента на 2-2,5%, до уровня 3,50-3,55? А доллар, соответственно, до 2,75? Ведь падение курса российского рубля к белорусскому негативно влияет на финансовое положение экспортеров.





– Чтобы росли и российский рубль, и доллар необходимо падение белорусского рубля. Особых причин для этого здесь и сейчас нет: валютный рынок сбалансирован – день в день с рекордным курсом доллара Нацбанк опубликовал статистику по покупке/продаже валюты на внутреннем рынке.





И если просуммировать поведение всех субъектов на рынке (предприятий-резидентов, предприятий-нерезидентов, банков и населения), то на рынке зафиксирована даже чистая продажа валюты. Да, небольшая – порядка 30 млн долларов в эквиваленте, но все же: предложение валюты превышает ее спрос.





Пока причин к обесценению белорусского рубля нет

– Но они могут быстро появиться, если власти решат масштабировать операцию по спасению БМЗ на другие убыточные предприятия. Пока на эти шаги не решились, наш валютный рынок сбалансирован. Но неверные решения власти легко могут вывести рынок из положения баланса и тогда вполне возможны те сценарии, о которых вы спрашивали.





То есть пугаться не стоит? Девальвации не будет?





Стоит, потому что эмиссия и массовое спасение убыточных госпредприятий еще не начались, но мы от этого не застрохованы. Ведь власти постоянно обсуждают – как этим хронически убыточным государственным предприятиям помочь?





Поэтому говорить о том, что все хорошо и можно расслабиться, – нельзя. Пока вышеозначенные безответственные решения не приняты, «все хорошо».





Но есть ощущение, что эти безответственные экономические решения могут быть приняты в любой момент. И тогда быстро наступит «все плохо».