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Беларусь попала в топ-10 должников и России, и Китая

В списке крупнейших стран-должников России, Беларусь занимает 1-е место, в списке стран-должников Китая - 9-е.
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В общей сложности этим двум странам Беларусь должна 13,1 млрд долларов. 8,1 млрд долларов Беларусь должна России и 5 млрд - Китаю. И это - по состоянию на 2019 год. С тех пор белорусские долги лишь росли. 

Как свидетельствует инфографика, опубликованная т-г каналом «Инфографика и факты» на основании данных Всемирного банка, Китай —  крупнейший кредитор развивающихся стран  по общей сумме выданных займов -  $149 млрд.  

Следом уже идут Япония ($107 млрд.), Германия ($28 млрд.) и Франция ($27 млрд.). Россия с выданными $22 млрд. находится на 5 месте этого рейтинга, что немногим больше суммы  кредита, выданного Китаем одному только Пакистану.

Российские исследователи уже отмечали, что Беларусь, по абсолютному объему разного рода трансфертов из России, обгоняет любой из российских субъектов Российской Федерации.
Источник: Thinktanks.by
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