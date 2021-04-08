







"По данным следствия, вечером 7 апреля текущего года неизвестные осуществили несанкционированный доступ к официальному сайту ОАО "Гродно Азот", где была размещена информация дискредитирующая руководство предприятия, а также призывы к стачкам", - уточнили в ведомстве.





Следователи провели неотложные следственные действий, благодаря которым зафиксирована следовая картина совершенного преступления. "В рамках уголовного дела будет направлен ряд международных просьб об оказании правовой помощи с целью установления лица, причастного к свершению данного деяния", - рассказали в СК.





По данному факту Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса Республики Беларусь.