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Сайт "Гродно Азот" взломали и разместили там призывы к стачкам, возбуждено уголовное дело

В Гродно следователи устанавливают обстоятельства несанкционированного доступа к официальному сайту ОАО "Гродно Азот", говорится в телеграм-канале СК в четверг.



"По данным следствия, вечером 7 апреля текущего года неизвестные осуществили несанкционированный доступ к официальному сайту ОАО "Гродно Азот", где была размещена информация дискредитирующая руководство предприятия, а также призывы к стачкам", - уточнили в ведомстве.

Следователи провели неотложные следственные действий, благодаря которым зафиксирована следовая картина совершенного преступления. "В рамках уголовного дела будет направлен ряд международных просьб об оказании правовой помощи с целью установления лица, причастного к свершению данного деяния", - рассказали в СК.

По данному факту Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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