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Власти Беларуси объединяют две крупные кондитерские фабрики

Кондитерские фабрики "Красный мозырянин" и "Спартак" объединят, сообщила пресс-служба "Белгоспищепрома".

Власти Беларуси объединяют две крупные кондитерские фабрики
Такое решение принято для двух фабрик в понедельник, теперь управляющей компанией стало СП ОАО "Спартак". Как уточняется в сообщении, решение принято из-за огромного опыта компании "Спартак" в продаже своих товаров в стране и за рубежом: фабрика сотрудничает более чем с 25 странами. Перед "Спартаком" поставили задачу повысить эффективность работы ОАО "Красный Мозырянин". 

В дальнейшем планируется создать кондитерский кластер в Беларуси, а пока будет проведена модернизация производства, оптимизация ассортимента, снижение себестоимости товара в целом. Также  есть цель повысить узнаваемость бренда "Красный Мозырянин".

"Такая форма работы не повлияет на известные традиционные торговые марки "Красного Мозырянина", скорее усилит их позиции на рынке за счет более сильных торговых марок "Спартака", - подчеркнули в сообщении.

Кстати, "Красный мозырянин" – одно из старейших в Беларуси предприятий пищевой промышленности, история фабрики началась в 1913 году.
Sputnik.by
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