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Количество фермерских хозяйств увеличилось в полтора раза

Фермерство становится одной из самых распространенных форм развития аграрного бизнеса. Об этом шла речь на заседании консультативного совета по развитию предпринимательства в Минсельхозпроде с участием его главы Ивана Крупко.

Иллюстративное фото


Сейчас в стране более трех тысяч КФХ, в их владении находится более 247 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Это на 53 процента больше, чем в 2015 году. Пишет SB.by.

Девяносто процентов от всей производимой ими продукции – сфера растениеводства: картофель, овощи и зерновые культуры, их удельный вес в общем объеме производства за пять лет увеличился и составляет почти три процента. Менее востребованная сфера – животноводство, меньше одного процента. А вот производством молока фермеры стали заниматься в два раза больше.
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