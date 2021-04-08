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В Беларуси повысятся цены на растительное масло

Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров согласовано повышение цен на растительное масло. Об этом сообщило Министерство антимонопольного регулирования и торговли.



По информации ведомства, рост мировых цен на растительное масло, которое в Беларуси относится к товарам критического импорта, привел к значительному увеличению контрактных цен в марте 2021 года (более чем на 20%). При этом цены на основное сырье (семена подсолнечника) за март 2021 года выросли на 16,7%.

"С целью обеспечения населения данным продуктом в полном объеме комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров Республики Беларусь согласовано повышение цен на масло растительное (кроме оливкового) юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим его производство (ввоз) и (или) реализацию на внутренний рынок в размере, не превышающем 15% цен на 28 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве предупреждают, что повыситься цены могут до 30 апреля текущего года.
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