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Это не звонки через вайбер: в Беларусбанке предупредили о новой уловке мошенников

В банке призывают клиентов быть бдительными.

Фото: Дмитрий Ласько

В Беларусбанке предупредили, что мошенники начали применять новую схему обмана клиентов. Ее смысл заключается в том, пишет kp.by, что якобы от банка присылают документ на переоформление банковского счета.

- Мы призываем клиентов быть бдительными при получении электронных документов. Был зафиксирован новый вид мошенничества с использованием социальной инженерии. Клиенту присылают поддельный документ якобы от банка: «Договор на переоформление банковского счета по страховым реквизитам». При визуальном осмотре документа видно, что это подделка, так как на нем смазана печать, неправильно указано наименование банка, - говорится в сообщении, размещенном на сайте банка.

Далее мошенники, судя по всему, пытаются узнать данные карточек либо логин и пароль от интернет-банкинга.

В Беларусбанке порекомендовали при получении подобного документа сразу же позвонить в колл-центр банка.
Источник: Инна Корсак
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