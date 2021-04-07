Фото: Дмитрий Ласько





В Беларусбанке предупредили, что мошенники начали применять новую схему обмана клиентов. Ее смысл заключается в том, пишет kp.by, что якобы от банка присылают документ на переоформление банковского счета.





- Мы призываем клиентов быть бдительными при получении электронных документов. Был зафиксирован новый вид мошенничества с использованием социальной инженерии. Клиенту присылают поддельный документ якобы от банка: «Договор на переоформление банковского счета по страховым реквизитам». При визуальном осмотре документа видно, что это подделка, так как на нем смазана печать, неправильно указано наименование банка, - говорится в сообщении, размещенном на сайте банка.





Далее мошенники, судя по всему, пытаются узнать данные карточек либо логин и пароль от интернет-банкинга.





В Беларусбанке порекомендовали при получении подобного документа сразу же позвонить в колл-центр банка.







