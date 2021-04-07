Иосуб: «Скорее всего, доллар и евро продолжат расти»

Вадим Иосуб. — Связано это исключительно с одним фактором, а именно с сильным падением российского рубля к иностранным валютам, — объяснил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» обновление исторического рекорда доллара старший аналитик «Альпари Евразия»





Специалист рассказал, почему Беларусь не сможет остаться в стороне от проблем восточного соседа.





— Российский рубль сильно падал вчера во второй половине дня уже после закрытия торгов на нашей бирже. И продолжил падать сегодня. В результате в России курсы доллара и евро выросли к уровню начала ноября прошлого года.





Связано это с обострением ситуации вокруг Восточной Европы и ожиданиями новых антироссийских санкций. Как итог, инвесторы бегут из российских рублевых гособлигаций, бегут из рубля, — и рубль падает.





В то же время в Беларуси доллар вырос примерно на полпроцента, обновив исторический максимум, евро вырос на процент, при этом российский рубль подешевел более чем на один процент.





Стоимость валютной корзины снизилась, поэтому сегодня, в день нового максимума по курсу доллара, сам белорусский рубль даже немного укрепился. Потому что российский рубль упал сильнее к белорусскому, чем выросли доллар и евро.





Казалось бы, это исключительно внешняя история, связанная с российским рублем. Однако она еще раз подчеркнула проблему слишком сильной привязки к российскому рублю, доля которого составляет примерно половину всей нашей внешней торговли, — отметил эксперт.





Он признается, что не верит в скорое изменение курса России в отношениях с Западом, а потому удержать российский рубль, а, значит, и белорусскую валютную корзину сможет только повышение цены на нефть.





— Пока у нас такая завязка на российскую экономику, курс белорусского рубля будет реагировать на проблемы российского, которые вроде бы напрямую нас не должны касаться.





Поскольку, скорее всего, снижение российского рубля будет продолжаться, значит, и у нас продолжат расти доллар и евро. Спасти эту ситуацию сможет только сильный рост нефтяных котировок, — считает Вадим Иосуб.