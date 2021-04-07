Имейте ввиду: растительное масло в ближайшее время резко подорожает





Комиссия по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине согласовала повышение цен на растительное масло, за исключением оливкового, юрлицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям.





В период до 30 апреля можно увеличить цену не более, чем на 15% в сравнении с 28 февраля 2021 года.





Решение принято в рамках реализации постановления Совмина №100, которым цены на социально значимые товары были заморожены на февральском уровне.





Напомним, их можно увеличивать не более чем на 0,2% в месяц. В случае необходимости большего увеличения цены, необходимо согласование комиссии.





Как говорится в сообщении МАРТ, рост мировых цен на растительное масло, которое в Беларуси относится к товарам критического импорта, привел к значительному увеличению контрактных цен в марте 2021 г. (более чем на 20 процентов).





При этом цены на основное сырье (семена подсолнечника) за март 2021 г. выросли на 16,7 процента.