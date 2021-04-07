Дмитрий Крук. И нет ли здесь признаков пирамиды, и как долго такая ситуация может сохраняться? На эти вопросы Myfin.by ответил старший научный сотрудник BEROC





Проблема не нова

– Это не новая история, просто в последнее время она проявилась более ярко. Такое положение дел (когда ставки по депозитам превышали ставки по кредитам для населения) сложилась еще в сентябре-октябре и в том или ином виде сохраняется.





Причин тому несколько. Во-первых, многие кредиты в той или иной форме льготируются или банкам негласно рекомендуют ограничивать ставки. Во-вторых, ставки по кредитам в рублях сдерживает такой инструмент как РВСР (расчетные величины стандартного риска). Формально он пруденциальный (обязательный к исполнению), но реально сейчас служит, главным образом, как искусственный барьер для ставок по кредитам.





При этом объем предоставляемых кредитов, банки, особенно государственные, существенно ограничить не могут, т.к. прямо и косвенно от них требуют «поддерживать экономику».





Нацбанк, поддерживая ставку рефинансирования на заниженном относительно текущих рыночных реалий уровне, не предоставляет банкам такое количество средств, которое они готовы были бы взять при такой ставке.





Ставки по депозитам отражают адекватный уровень

– Такая ситуация способствует серьезным проблемам с ликвидностью у банков, и для того, чтобы ее стабилизировать и рублевые депозиты как минимум не уходили, они готовы поддерживать более высокий уровень ставок по вкладам.





На сегодняшний день (исходя из той монетарной среды, что сформировал Нацбанк) я бы рассматривал средний уровень ставок по депозитам физлиц (в среднем 18,35% по безотзывным вкладам) как наиболее адекватный сигнал в отношении того, какими должны были бы быть рыночные ставки.





Сейчас ставка по новым рублевым депозитам наиболее адекватно отражает этот уровень, обладая наибольшей информативностью в отношении рыночных реалий и рисков.





Из-за дисбаланса рентабельность банков падает

– Что касается парадоксальности ситуации, когда ставки по депозитам выше ставок по кредитам – то это безусловно экономический нонсенс. И это, конечно же, негативно влияет на текущую рентабельность банков, но отчасти сглаживается соотношением ставок по другим сегментам депозитного и кредитного портфеля.





Более дешевые ресурсы банки получают от юрлиц, правительства, нерезидентов. Также более адекватным является соотношение ставок в валютной части портфеля.





И общая маржа у банков – положительная. Но дисбаланс в рублевой части кредитного и депозитного портфелей населения существенно снижает рентабельность банков – этот тренд приобрел ярко выраженные очертания за последний год.





Что в итоге? Долго ли может продолжаться такая ситуация?

– Повторюсь, такая ситуация – экономический нонсенс. С макропозиции она является следствием той эквилибристики, которой сейчас занимаются власти, пытаясь одновременно решить противоречащие друг друг задачи: поддержать госпредприятия финансовыми вливаниями, но так, чтобы это не сказалось на денежно-кредитном рынке и инфляции.





И банки в этом "гениальном" плане призваны сыграть роль демпфера, за счет которого можно сгладить данные противоречия.





Для банков – это, безусловно, не лучшая новость. Но какой-то период такое положение может сохраняться. Ведь в целом чистые процентные доходы банков остаются положительными.





И со ссылкой на это соображение, предполагаю, Нацбанк будет пока держать ситуацию в законсервированном виде.





Если дисбаланс по рублевым ставкам в большей мере начнет влиять на рентабельность банков в целом, то политика изменится. Отрицательную или близкую к нулю рентабельность банков вряд ли власти рассматривают как приемлемую для них опцию.





Но как в таком случае может измениться политика, загадывать не возьмусь.