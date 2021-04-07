Forbes: научный руководитель Путина стал долларовым миллиардером

В своем ежегодном рейтинге издание оценило состояние Литвиненко в 1,5 миллиарда долларов. Благосостояние научного руководителя президента увеличилось из-за роста акций компании по производству удобрений "ФосАгро", в которой Литвиненко принадлежит пакет в 20,98%.





"Акции компании подорожали за год с 2443 рублей (6 апреля 2020 года) до 4163 рублей (6 апреля 2021 года) за штуку. Рост стоимости акций обусловлен хорошими результатами 2020 года. Выручка компании в 2020 году выросла на 2,3% к уровню прошлого года и составила 253,9 млрд рублей. Сыграла роль благоприятная конъюнктура на рынке удобрений", – пишет издание.





Литвиненко и Путин знакомы с 90-х годов.





В 1997 году Литвиненко руководил научным советом, где Путин защитил докторскую диссертацию. Трижды Литвиненко возглавлял предвыборный штаб Путина в Петербурге.





В 2006 году исследователи Бруклинского института в Вашингтоне обнаружили в диссертации Путина "Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений" ​плагиат:





16 из 20 страниц, которыми начинается ключевая часть работы Путина, были либо скопированы, либо переписаны с минимальными изменениями из книги "Стратегическое планирование и политика" профессоров Питтсбургского университета Уильяма Кинга и Дэвида Клиланда, опубликованной в 1979 году, а в 1982-м переведенной на русский язык.





В интервью журналу "Власть" в 2006 году Владимир Литвиненко говорил: "За работой я следил с самого начала. Первый вариант диссертации Владимира Путина, человека "неакадемического", вызвал замечания и был отклонен, и мы рекомендовали доработать. Через несколько месяцев он принес совершенно переработанный вариант с учетом замечаний и был допущен к защите. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что работал он самостоятельно".





Дочь Литвиненко в интервью Радио Свобода в марте 2018 года заявила, что ее отец сам написал научную работу для президента. И сделал это после того, как при поддержке Владимира Путина получил свой пост в университете.





В июле 2017 года "Ведомости" сообщили, что Литвиненко владеет крупным пакетом акций в компании "Фосагро", рыночная стоимость которого превышает $1 млрд. По одной из версий, ректор, всю жизнь проработавший в институте, получил первые акции "Фосагро" за решение проблем компании в связи с делом ЮКОСа.