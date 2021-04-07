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Есть рекорд! Доллар шел к нему 222 дня и это случилось

На торгах БВФБ утром 7 апреля белорусский рубль рекордно девальвировался к доллару. Евро подорожал до максимума за 41 день, но корзина валют подешевела на 0,13% благодаря резкому падению российского рубля.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 11:26:

Курс доллара вырос до 2,6682 BYN/USD — это новый абсолютный максимум. Так высоко доллар ещё не поднимался.

Напомним, что предыдущий рекорд был установлен на торгах 28 августа 2020 года, то есть 222 дня назад 2,6631

Курс евро подскочил сразу до 3,1678 BYN/EUR.

Евро дорожает на всех торгах с начала месяца уже пятый раз подряд. За это время его стоимость выросла на 0,0883 BYN.

Курс российского рубля обвалился до 3,4347 BYN/100 RUB.
Источник: select.by
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