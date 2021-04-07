Всего в прошлом месяце Украина импортировала 129,344 млн кВт∙ч электроэнергии из пяти стран. Беларусь, которая с начала года была ее крупнейшим поставщиком, в марте опустилась на вторую позицию (39,8% импорта), уступив Словакии (41,66%), но обогнав Венгрию (10,16%), Румынию (5,22%) и Россию (3,15%).





18 марта народный депутат Украины Михаил Бондарь опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» ответ президента Владимира Зеленского на свой запрос, в котором говорилось о необходимости ограничить импорт электричества из Беларуси и России.



