И тут облом: Украина сократила покупку белорусского электричества в 5,4 раза
Украина в марте сократила объемы закупки электроэнергии у Беларуси в 5,4 раза по сравнению с февралем (278,012 млн кВт∙ч) и в 3,6 раза по сравнению с январем (183,722 млн кВт∙ч).
Всего в прошлом месяце Украина импортировала 129,344 млн кВт∙ч электроэнергии из пяти стран. Беларусь, которая с начала года была ее крупнейшим поставщиком, в марте опустилась на вторую позицию (39,8% импорта), уступив Словакии (41,66%), но обогнав Венгрию (10,16%), Румынию (5,22%) и Россию (3,15%).
18 марта народный депутат Украины Михаил Бондарь опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» ответ президента Владимира Зеленского на свой запрос, в котором говорилось о необходимости ограничить импорт электричества из Беларуси и России.
«Разделяю вашу озабоченность ситуацией на рынке электрической энергии и поддерживаю позицию относительно ограничения импорта электрической энергии из государств, которые не являются членами Энергетического сообщества, и необходимости совершенствования законодательного регулирования такого ограничения», — цитирует слова украинского президента naviny.online.
11:02 07/04/2021
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