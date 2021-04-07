Страховать его будет страховое общество "Белэксимгарант". Соответствующее распоряжение издал Совмин в своем постановлении №192 от 5 апреля 2021 года, передает Еврорадио





Речь в нем идет о контракте, заключенном с Бразилией.









"Беларуськалий" — один из основных поставщиков валюты в страну. После того, как руководство предприятия стало увольнять бастующих, на партнеров "Беларуськалия" началось давление международного сообщества.





Компания Yara неоднократно обращала внимание "Беларуськалия" на положение с правами человека и на ситуацию с уволенными забастовщиками.





Что касается контракта с Бразилией, то, как пишет ТГ-канал "Экономика по-белорусски", в 2020 году эта страна возглавила топ импортеров белорусского хлоркалия.





Белорусский экспорт в Бразилию составил 522 миллиона долларов против 320,7 миллиона долларов в Китай и 290 миллионов долларов в Индию. В общем экспорте доля Бразилии достигла 21,6%.











