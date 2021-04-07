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Пожар произошел на заводе шестерен в Минске

Один из цехов завода шестерен горел в столице, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Фото: МЧС

Возгорание произошло в здании, расположенном по улице Долгобродская, 17.

По предварительным оценкам сотрудников МЧС, горело чердачное помещение одного из цехов. Площадь пожара — около 100 квадратных метров.

Спасатели работают по второй категории опасности вызова, пояснили в ведомстве, чем выше номер, тем больше техники и спасателей.

Вызов №2 – подтверждено сообщение о пожаре. При большой площади горения, нехватке сил и средств, отсутствии водоисточников и других проблемах, запрашиваются дополнительные отделения из соседних районов. 

Как сообщили спасатели, пожар локализован по всей площади, работы по ликвидации огня продолжаются.
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