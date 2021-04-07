Пожар произошел на заводе шестерен в Минске

Фото: МЧС





Возгорание произошло в здании, расположенном по улице Долгобродская, 17.





По предварительным оценкам сотрудников МЧС, горело чердачное помещение одного из цехов. Площадь пожара — около 100 квадратных метров.





Спасатели работают по второй категории опасности вызова, пояснили в ведомстве, чем выше номер, тем больше техники и спасателей.





Вызов №2 – подтверждено сообщение о пожаре. При большой площади горения, нехватке сил и средств, отсутствии водоисточников и других проблемах, запрашиваются дополнительные отделения из соседних районов.





Как сообщили спасатели, пожар локализован по всей площади, работы по ликвидации огня продолжаются.



