Пожар произошел на заводе шестерен в Минске
Один из цехов завода шестерен горел в столице, об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Фото: МЧС
Возгорание произошло в здании, расположенном по улице Долгобродская, 17.
По предварительным оценкам сотрудников МЧС, горело чердачное помещение одного из цехов. Площадь пожара — около 100 квадратных метров.
Спасатели работают по второй категории опасности вызова, пояснили в ведомстве, чем выше номер, тем больше техники и спасателей.
Вызов №2 – подтверждено сообщение о пожаре. При большой площади горения, нехватке сил и средств, отсутствии водоисточников и других проблемах, запрашиваются дополнительные отделения из соседних районов.
Как сообщили спасатели, пожар локализован по всей площади, работы по ликвидации огня продолжаются.
10:03 07/04/2021
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