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ЗВР Беларуси опустились ниже отметки в 7 миллиардов долларов

Международные резервные активы Беларуси на 1 апреля 2021 года, по предварительным данным, составили 6 940 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе Нацбанка.




В марте текущего года золотовалютные резервы сократились на 174,5 миллиона долларов (– 2,5%) после сокращения в феврале на 88,9 миллиона долларов (– 1,2%). Таким образом, можно констатировать, что сокращение резервов республики ускорилось.

Пресс-служба регулятора снижение ЗВР объясняет "плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около 310 миллионов долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота".

Традиционно источником поддержания уровня резервных активов выступили поступления валюты в казну, средства от продажи валютных облигаций, а также приобретение Нацбанком валюты на бирже.

По новым требованиям денежно-кредитной политики на 2021 год объем ЗВР на 1 января 2022 года должен составить не менее 6 миллиардов долларов, в то время как годом ранее этот показатель был 7,3 миллиарда долларов.
Sputnik
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