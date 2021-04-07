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ZOOM отказался обслуживать российские госкомпании. Возможно, белорусские тоже

Американская компания коммуникационных технологий Zoom Video Communications отозвала у партнеров в РФ авторизацию на продажу своего сервиса в госорганизации с 31 марта, сообщает CNews со ссылкой на источники на рынке.


Это значит, что российские госорганы и компании с госучастием больше не смогут пользоваться сервисом видеоконференций Zoom.

Причины отзыва авторизации Zoom Video своим партнерам не пояснила. При этом характер послания позволяет сделать вывод о долгосрочной приостановке авторизации, отмечают реселлеры.

По данным сайта Zoom, ее авторизованными партнерами для продаж лицензий в Россию являются московская Rightconf, фирма Rokada (ООО «Рокада») из Дубны, а также международная корпорация Unify Square со штаб-квартирой в США.

По информации "Свободы" запрет распространяется на все страны СНГ, в том числе Беларусь.

Ранее сообщалось, что основатель Zoom Video Communications Эрик Юань подарил 40% акций компании, которые принадлежат ему. По данным The Wall Street Journal, стоимость подаренного пакета ценных бумаг достигает $6 млрд.
Officelife.media
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