+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Капитализация криптовалютного рынка впервые перевалила за $2 трлн

Цена всей криптовалюты в мире превысила $2 трлн, увеличившись за последние два месяца вдвое, сообщает Bloomberg.


По данным CoinGecko — одного из топовых агрегаторов криптовалютных данных, который отслеживает динамику более 6,6 тысяч монет — только на биткоин приходится $1 трлн рынка. Курс биткоина за 2021 год вырос более чем в два раза и на пике в марте достиг $60 тысяч.

Суммарная капитализация пяти следующих за ним монет: эфира, Binance Coin, Polkadot, Tether и Cardano — составляет около $422 млрд.

Буйный рост биткоина был спровоцирован интересом со стороны институциональных инвесторов, которые видят в нём перспективный источник дохода. Главный толчок ажиотажу вокруг крипты дала Tesla, которая прикупила биткоинов на $1,5 млрд и разрешила оплачивать ими свои электрокары. 

Американский банк Morgan Stanley открыл возможность инвестирования в биткоин для своих самых богатых клиентов, а финансовые компании от Mastercard до PayPal стали интегрировать платежи в крипте. 
DEV.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]