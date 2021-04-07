Падаем: МВФ ухудшил оценку ВВП Беларуси в 2021 году

В соответствии с опубликованным во вторник обновленным прогнозом МВФ (World Economic Outlook, WEO), ожидается снижение ВВП Беларуси на 0,4% после его сокращения на 0,9% в 2020 году.





В октябрьском WEO МВФ прогнозировал рост белорусской экономики на 2,2% в 2021 году.





По оценке МВФ, в 2022 году ВВП Беларуси может показать незначительный рост - на 0,8%.





Кроме того, МВФ ухудшил оценку инфляции в Беларуси в этом году. Теперь рост потребительских цен прогнозируется на 6,9% (ранее - на 5,1%). В следующем году инфляция может замедлиться до 5,5%.





Между тем, оценка дефицита счета текущих операций платежного баланса Беларуси в 2021 году улучшена до 0,3% ВВП с 2,2% ВВП. В 2022 году прогнозируется дефицит текущего счета на уровне 0,7% ВВП.





Обновленный прогноз МВФ для Беларуси на 2021 год значительно более оптимистичный по сравнению с прогнозом, который в конце марта опубликовал Всемирный банк (ВБ). По оценке ВБ, в 2021 году ожидается падение ВВП Белоруссии на 2,2%, с последующим ростом экономики республики на 1,9% в 2022 году.





Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует скромный рост экономики Беларуси в 2021 году - на 0,4% и его ускорение до 1,2% в 2022 году.





В прогнозах ВБ и ЕАБР отмечается негативное влияние политического фактора на динамику роста экономики Беларуси. В частности, сдерживающее влияние политкризиса может проявиться в замедлении инвестиционной активности и замедлении развития IT-сектора, роль которого в динамике ВВП в последние годы росла.





Белорусские власти в конце прошлого года утвердили целевой прогноз роста экономики страны в 2021 году на 1,8%.