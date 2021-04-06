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В Беларуси ввели ограничения на снятие денег в банкомате

Новые правила принял Нацбанк.

Фото: REUTERS

Издание InfoBank.by сообщает: Нацбанк Беларуси принял новые правила, и теперь подозрительной считается операция, когда клиент в течение недели снимает в банкомате наличных на 200 базовых величин (5.800 рублей) в течение недели.

Раньше правила были другими. Согласно Инструкции №818 от 24 декабря 2014 года, подозрительной считалась операция, если клиент снимал с иностранной банковской карточки 500 базовых величин:

67.48. разовое или неоднократное в течение анализируемого периода снятие при использовании банковской платежной карточки, эмитированной банком-нерезидентом, в банкомате на территории Республики Беларусь наличных денежных средств в сумме, равной или превышающей 500 базовых величин.

Сейчас, согласно постановлению НБ РБ №82 от 31 марта 2021 года, это значение снизили с 500 базовых до 200 базовых. При этом «анализируемый период» ограничили одной неделей:

«Установить, что банки выявляют в деятельности клиентов финансовые операции, соответствующие критериям выявления и признакам подозрительных финансовых операций […] за анализируемый период — одна календарная неделя и при достижении суммы финансовых операций за анализируемый период, равной или превышающей 200 базовых величин».
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