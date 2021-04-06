Известный белорусский экономист и аналитик Сергей Чалый 3 апреля провел на своем Youtube-канале традиционный, уже седьмой по счету субботний стрим, пишет Брестская газета, в котором ответил на вопросы подписчиков. Многие просили эксперта прокомментировать намерения США возобновить санкции против девяти крупных белорусских компаний и контрсанкции, указ о введении которых подписал Александр Лукашенко.





Санкции США, о которых идет речь, были приостановлены в 2015 году, однако с 26 апреля 2021 года они снова могут быть возобновлены. Госдеп связывает намерение снова ввести рестрикции с внутриполитическими процессами в Беларуси. В санкционный список снова могут попасть «Белнефтехим», «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк-Стекловолокно», «Белорусский нефтяной торговый дом» и «Белнефтехим США».





В случае возобновления санкций американским организациям и гражданам будет запрещено вступать в экономические и финансовые отношения с этими предприятиями. Их имущество и счета на территории США заморозят.





Сергей Чалый обращает внимание: то, что происходит сейчас – это продолжение событий 2010 года, Плошчы-2010, когда протестующие против результатов президентских выборов были брутально разогнаны, а практически все кандидаты в президенты оказались в тюрьме. Американцы могут считать эти санкции действенными: к 2015 году политзаключенные вышли на свободу, а санкции были приостановлены.





«Тот период, который наш МИД называет нормализацией отношений с Западом, мы считаем промежуточным. Мы видели в нем желание идти навстречу белорусской стороне, – говорит эксперт. – Теперь мы видим, что все возвращается к тем же самым практикам, с которых когда-то стартовало, причем, в гораздо большем масштабе и с гораздо более вопиющими вещами. Основная разница по сравнению с 2010 годом заключается в том, что кандидатов в президенты начали садить задолго до выборов, а не после их участия. Не говоря уже о поведении силовиков и преследовании фактически всего общества, не только гражданского. То есть это одна длинная история для страны, которая может мыслить длинными категориями. И конечно же это чрезвычайно серьезная история, если эти санкции заработают (а нам месяц дали на размышления, что называется)».





Аналитик обращает внимание, что среди предприятий, которые снова могут попасть под санкции, нет «Беларуськалия». Он объясняет это тем, что на момент принятия решения о санкциях «Беларуськалий» входил в состав концерна «Белнефтехим». Вместе с тем Чалый предполагает, что процедура внесения изменений в нынешние санкции будет такова, что их можно будет чуть ли не в оперативном порядке расширять, «что еще раз говорит, что эти санкции гораздо более опасны, чем просто высказывание озабоченности по поводу нарушения прав человека и так далее, как действуют страны ЕС».





«С учетом того, что американцы имеют возможность контролировать практически все финансовые потоки, которые происходят в долларах, это означает, что под угрозой окажется любая внешняя торговля компаний в этом санкционном списке. А еще проблемы могут возникать у компаний, даже не американских, которые будут вести с ними бизнес. Вот почему американские санкции всегда гораздо страшнее, чем любые санкции любых других стран», – поясняет Чалый.





Кроме того, он считает, что подобные действия со стороны США могут подтолкнуть к более активным действиям и Евросоюз: между ними существует некое негласное соперничество по поводу того, кто является главным защитником прав человека: США, которые обладают могущественной военной и экономической мощью, или ЕС, который себя позиционирует как регулятивную империю.





«Нежелание упустить пальму первенства может привести даже к тому, что будет нечто вроде социалистического соревнования кто более ревностно будет следить за тем, насколько практики, которые происходят внутри Беларуси, соответствуют тем самым международным нормам», – говорит эксперт.











