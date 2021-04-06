Госсеть отелей Минска оставит власти без дивидендов из-за убыточного года
Компания «Минотель» решила не выплачивать дивиденды за 2020 год «в связи с наличием убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности». Убыток составил более 1,8 млн рублей.
В то же время решено, что если за счет невыплаченных ранее и накопленных средств у компании получится перечислить одному акционеру не менее рубля, то деньги переведут, пишет officelife.media. Основной акционер — государство. У Мингорисполкома, по данным 2020 года, пакет более 99,99%.
Отчет компании за прошлый год пока не опубликован, но, судя по убытку в 1,8 млн, «ковидный» период болезненно отразился на этом бизнесе. По итогам 2019-го картина была совсем иная: выручка превышала 21,8 млн рублей, а дивиденды выросли на 19,6%.
«Минотель» управляет в столице четырьмя гостиницами: это «Беларусь», «Спутник», «Гарни» и «Вояж». Также у нее 16 объектов общепита и пять торговых точек.
20:18 06/04/2021
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