МВФ ухудшил прогнозы по Беларуси

В нем прогнозы по белорусской экономике на 2021 год стали хуже, чем озвученные в октябре 2020-го.





Если осенью МВФ прогнозировал, что в 2021 году экономика Беларуси вырастет на 2,2%, то сейчас ей предрекают снижение на 0,4%. Незначительный рост ВВП ожидают лишь в 2022-му — на 0,8%.





Хуже стали и оценки инфляции: теперь от потребительских цен ожидают роста на 6,9%, а не на 5,1%. В 2022 году, по мнению МВФ, инфляция замедлится до 5,5%.