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МВФ ухудшил прогнозы по Беларуси

Международный валютный фонд опубликовал 6 апреля очередное экономическое исследование World Economic Outlook Reports.

В нем прогнозы по белорусской экономике на 2021 год стали хуже, чем озвученные в октябре 2020-го. 

Если осенью МВФ прогнозировал, что в 2021 году экономика Беларуси вырастет на 2,2%, то сейчас ей предрекают снижение на 0,4%. Незначительный рост ВВП ожидают лишь в 2022-му — на 0,8%.

Хуже стали и оценки инфляции: теперь от потребительских цен ожидают роста на 6,9%, а не на 5,1%. В 2022 году, по мнению МВФ, инфляция замедлится до 5,5%.
Источник: officelife
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