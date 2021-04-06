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Львов отказался покупать белoрусские автобусы

Львов не будет закупать беларусские автобусы, несмотря на то, что МАЗ победил в тендере, заявил глава города Андрей Садовый.

Он аргументировал решение ситуацией в Беларуси и необходимостью поддерживать украинского производителя.

По словам Садового, мэрия обратится к Европейскому инвестиционному банку с просьбой провести повторный тендер на закупку ста автобусов. Сделка финансируется при поддержке ЕИБ.

«Почему победил МАЗ? Все просто — Беларусь поддерживает своего производителя, поэтому МАЗ предложил самую низкую цену и обошел украинских конкурентов. Мы обращаемся к ЕИБ с просьбой провести этот тендер повторно. Почему? Революция и построение демократического общества — это дело беларуского народа. Но финансировать режим мы не имеем права», — сказал Андрей Садовый.

По его словам, в Украине есть свои производители, которые также требуют поддержки. Без инвестиций промышленность не будет развиваться. 
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