Белорусский IT скатывается в кризис или пережидает?

Традиционно ИТ была самой быстрорастущей отраслью в экономике Беларуси. Однако начало 2021 года ознаменовалось первым в истории замедлением роста. Снизился темп прибавки валовой добавленной стоимости сектора информации и связи, а также скромнее стал вклад отрасли в рост ВВП. Впервые сократился и наем сотрудников.





Данных о массовом оттоке кадров за рубеж пока нет. Однако тревогу может вызывать наметившаяся еще осенью тенденция: крупнейшие ИТ-наниматели страны стали срочно открывать офисы в сопредельных странах. По данным dev.by, после сентября 2020 такие офисы появились у EPAM, Wargaming, Itransition, IBA Group, Flo и других белорусских компаний.





Свидетельствует ли это о наметившемся кризисе отечественной ИТ-индустрии? Либо это временный шторм? И как он отразится на белорусской экономике в целом?





Евгением Бурым, который отвечает за экономику и финансы в Народном антикризисном управлении, а в прошлом являлся сотрудником Госсекретариата Совета Безопасности и некоторое время работал в ИТ. Об этом « Ежедневник » побеседовал с экономистомкоторый отвечает за экономику и финансы в Народном антикризисном управлении, а в прошлом являлся сотрудником Госсекретариата Совета Безопасности и некоторое время работал в ИТ.





– Насколько современная белорусская экономика зависит от ИТ? Может, кризис в отрасли переживем, ничего не заметив?





– В 2019 году, даже по словам министра экономики, ИТ-сфера была главным драйвером экономического роста страны за предыдущие семь лет. Доля ИТ-услуг в общей структуре ВВП тогда выросла до 6,5%. Эта доля в экономике была сопоставима с долями сельского хозяйства, строительства и транспорта. Были планы, что к 2022 году доля ИТ сектора в ВВП вырастет до 10%.





ИТ-сектор давал прирост к ВВП, постоянный в течении многих лет, а также валютные поступления в страну. Так как рост был рассчитан на покрытие кредитных выплат, снижение этого роста увеличивает и без того немалый дефицит бюджета. Сейчас уже в стране наблюдается валютный голод, что может привести к скорому дефолту.





Важная особенность ИТ-сектора в том, что на 90% это экспорт, который приносит валютную выручку в страну. Если Беларусь лишится даже половины этого экспорта, валютный голод только усилится. Он уже начался, судя по сводкам с межбанковских бирж, где удовлетворяется не более 10% от спроса на валюту.





Тут важно упомянуть, что валюта жизненно необходима как для платежей по госдолгу, который состоит на 90% из валюты и который вновь побил исторические максимумы (почти 60 млрд рублей), так и для обслуживания и погашения валютных долгов многих госпредприятий.





Поэтому снижение темпов роста ИТ-сектора может оказаться довольно критичным для белорусской экономики. Падение ВВП даже на 2-3 процента уже очень чувствительный удар по ВВП, тогда как сокращение оборотов в ИТ-секторе превышает эти показатели.





– Тотального отъезда айтишников мы пока не наблюдаем (по крайней мере, на доступных нам данных). Может, снижение найма внутри страны и открытие офисов за рубежом – это краткосрочное явление, и вскоре айтишники вернутся к спокойной работе в Беларуси?





– После событий августа 2020 всем частным компаниям, в том числе и в ИТ-индустрии, стало очевидно, что риски ведения бизнеса в Беларуси сильно превышают налоговые выгоды, поэтому начались отток как самих ИТ-компаний, так и релокация части сотрудников. Я уверен, отмена льгот для ИТ, ранее гарантированных до 2049 года, сделала процесс деградации отрасли необратимым.





К сожалению, режим это вряд ли остановит. Каток репрессий будет только нарастать. Лукашенко не простит айтишникам тяжелейшую поствыборную психологическую травму. Ведь он уверен, что именно он создал “яйцеголовых” своими руками и “вскормил их грудью”, а они, по его мнению, его предали.





Сегодня главная проблема в ИТ-сфере — это страх того, что в Беларуси можно потерять всё. Потерять бизнес, свободу, близких, здоровье и даже жизнь. В таких условиях невозможно не только развитие, но и сохранение этой отрасли в принципе.





Кроме того, сильно пострадала репутация Беларуси как ИТ-страны. Прецедент с компанией PandaDoc и другими наглядно продемонстрировал, что никто не может чувствовать себя безопасно в нашей стране, поэтому в ближайшее время стоит ожидать только сокращения количества белорусских ИТ-компаний.





– Иногда высказывается мнение: «ну и пусть себе едут». А по-вашему, что потеряет страна в случае значительного оттока ИТ-кадров?





– Отток кадров даст абсолютно понятный и простой результат - уменьшение валютной выручки за счет сокращения аутсорсинговых услуг и релокации продуктовых компаний. Вся выручка будет идти туда, где сидят программисты. Политическим кризисом в Беларуси уже воспользовались в Украине, Польше и других странах-соседях, создав максимально комфортные условия для релокации.





На каждого человека в экономике можно смотреть как на производителя экономических благ, так и на потребителя. И роль потребителя в современной экономике настолько важна, что руководства многих западных стран пошли на беспрецедентную финансовую поддержку населения во время пандемии только для того, чтобы уровень потребления в стране не сильно сокращался, так как это могло повлечь крах всей экономики.





Айтишники в Беларуси были движущей силой экономики не только как производители, но и как потребители. Во многом благодаря им развивались другие сектора - строительство, сфера услуг, ресторанный бизнес, торговля, девелопмент. Отток и релокация отразится на всех. Сложно подсчитать точные потери, но это огромные суммы для экономики Беларуси.





– Что ждет компании и людей, оставшихся в стране. Смогут ли они работать с прежней эффективностью?





– Я думаю, уже каждый так или иначе задумывался о релокации. И как бы тяжело это ни звучало, но временная релокация большого количества бизнесов была бы способна добить этот режим. При этом многие компании таким образом могли бы защитить себя и сотрудников от репрессий, сохранить свой капитал.





Да, процесс релокации непрост. Но сейчас речь идет уже не просто о бизнесе, а о достойной жизни как для себя, так и для своих семей, детей. Посмотрите на события в Новой Боровой, режим откровенно хочет превратить этот район в гетто.





Да, там живет много ИТ-специалистов, людей среднего возраста, с маленькими детьми или подростками. И хотя они в большинстве своем имеют хорошие доходы, но в то же время, например, обременены кредитами на жилье. И процесс релокации для них требует больших временных затрат. Но в текущих условиях, которые создает режим, речь идет уже не об уровне комфорта, а о гораздо большем – о безопасности для себя и своих детей.





– А вернутся ли потом в страну те, кто уехал?





– Тут многое зависит от новой власти и тех условий, которые будут созданы. Я убежден, что при создании хороших условий для бизнеса в Новой Беларуси, вернутся не только те, кто выезжает из Беларуси сейчас, но и те, кто эмигрировал гораздо раньше. Многие хотят вернуться – это и ностальгия, и патриотизм. Это просто, в конце концов, Родина – тут наши корни.





Многие представители белорусских диаспор за рубежом говорят нам, что давно готовы вернуться. Единственное препятствие – это Лукашенко и тот режим, который он создал.





Сейчас наша команда активно работает над созданием условий для безболезненной релокации для тех, кто примет для себя такое решение. Также мы совместно с другими представителями демократических сил усиленно работаем над помощью тем, кто уже вынужден был бежать из страны. Пока это работает для тех, кто находится в Польше, но мы планируем масштабировать свои проекты и на другие страны.





Каждого, кому нужна помощь или кто сам готов участвовать в демократических преобразованиях, я призываю связываться с нами.





Если айтишники вернутся в Беларусь со своим капиталом, она быстро станет одним из лидеров региона. Например, рыночная капитализация EPAM сегодня более 20 млрд долларов. Это больше годового бюджета всей нашей страны.





ИТ-индустрия способна обеспечить не только приток валюты в страну, но и стать источником наполнения бюджета, а также мощным драйвером для развития других отраслей.