Украина поддержала санкции Евросоюза против антидемократического белорусского режима, но при этом объемы финансирования госпредприятий Беларуси через тендеры в Украине только растет, отмечает автор статьи Кирилл Петренко.





Он отмечает, что с "Укравтодором" работают государственные белорусские ОАО "ДСТ №2, г. Гомель", ОАО "СМТ №8" и ОАО "ДСТ №4, г. Брест", последняя компания вошла в ТОП-20 победителей тендеров "Укравтодора" за прошлый год.





Журналист напоминает, что с 26 апреля США собираются возобновить действие санкций против девяти промышленных предприятий Беларуси, в числе которых – "Белнефтехим" (Мозырский НПЗ), который является одним из ключевых поставщиков битума в Украину. Об этом Госдеп США сообщал 31 марта.





"В 2019 году, по данным Госстата, доля импорта битума из Беларуси составляла 77%, из России – 8,3%, на другие страны пришлось 15% поставок. За первый месяц 2021 доля Беларуси составила уже 99%. Для нашего северного соседа Украина является ключевым рынком сбыта битума и других продуктов нефтепереработки. Только Мозырский НПЗ за 11 месяцев 2020 года экспортировал в Украину 410 тыс. т битума, увеличив этот показатель в два раза по сравнению с 2019 годом. В целом же, если в 2019 году импорт составлял примерно 66% от потребления, а собственное производство – 34%, то уже в 2020 году доля собственного производства снизилась до 28%. Таким образом, мы уменьшаем объемы собственного производства битума, чтобы покупать белорусский", – пишет УНИАН.





Белорусский битум может быть дешевле на 10–30%, но при этом ниже будет и его качество, что означает уменьшение срока эксплуатации дорог, отмечает автор со ссылкой на данные экспертов.





"Таким образом, продолжая закупать продукцию у подсанкционных предприятий, украинские дорожники и службы автодорог, отдающие подряды белорусским государственным фирмам, ставят себя под прямую угрозу наказания за нарушение санкций США, поскольку речь идет об импортных операциях, которые осуществляются в американских долларах. Юристы отмечают, что это чревато ни много ни мало штрафами от $250 тыс. до 1 млн за каждый факт нарушения санкций (покупки продукции подсанкционных бизнесов)", – подчеркнул Петренко.





Он добавил, что при выполнении подрядов в Украине белорусские предприятия используют свою технику и своих работников, на этом украинский бюджет также теряет возможные поступления.





"По оценкам экспертов, по классической схеме не менее 60% инвестированных в дороги средств должны возвращаться обратно в бюджет через алоги и зарплаты. Более того, теоретически должны получать дополнительный толчок к развитию смежные отрасли, а мультипликационный эффект для ВВП может составлять от двух-трех до семи-восьми долларов на каждый вложенный в дорожное строительство доллар. Но в случае с белорусскими – как и любыми другими неукраинскими – компаниями предполагать, что 5 млрд грн, выигранных на тендерах, превратятся хотя бы в 15 млрд грн для экономики страны – не приходится. Ведь в их предложениях нет места украинским работникам, украинским стройматериалам или технике. И тем более – уплате всех налогов в украинский бюджет. Зато есть косвенная поддержка "кровавого режима" Александра Лукашенко, которого Киев официально даже не признает президентом", – подчеркнул автор статьи.



