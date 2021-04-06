С начала апреля стоимость корзины валют выросла на 0,80%, а по итогам марта было минус 0,32%.





Курс доллара снизился лишь на 0,0006 BYN до 2,6546 BYN/USD. Этого хватило для того, чтобы доллар оставил максимум более чем за пять месяцев и немного отдалился от исторического максимума.





Напомним, что он был установлен по итогам торгов 28 августа 2020 на уровне 2,6631 BYN. Разница с сегодняшним средневзвешенным курсом всего 0,0085 BYN (меньше копейки).





Курс евро подскочил на 0,0182 BYN до 3,1353 BYN/EUR.





Белорусский рубль девальвируется к евро уже четвёртый день. За это время стоимость евро улетела с минимума за 3,5 месяца до максимума за месяц, увеличившись на 0,0564 BYN.





Курс российского рубля вырос на 0,0071 BYN до 3,4746 BYN/100 RUB. Российский рубль подорожал впервые с начала апреля и оказался на максимуме за 15 дней.





Центробанк России

Российский рубль сегодня смог немного подорожать к доллару на торгах МосБиржи. Это позволило Банку России понизить официальный курс доллара на завтра на 23 копейки до 76,3802 российских рублей.





Доллар покинул максимальный уровень за 4,5 месяца середины ноября 2020 года.





Официальный курс евро на завтра вырос на 19 копеек до 90,1821 российских рублей — максимума за 36 дней с начала марта 2021 года.





Минфин России вчера заявил, что с 7 апреля он начинает играть против российского рубля. Целый месяц до 7 мая он будет скупать валюту на 185,7 млрд рублей. Это на 25% больше, чем было в марте.





Каждый день Центробанк России в интересах Минфина будет выкупать на рынке порядка 110 млн. долларов и пополнять ими Фонд Национального Благосостояния. Кроме того, было принято решение увеличить объём покупки китайского юаня и японской йены за счёт сокращения доли доллара и евро.





Итоги марта 2021 на валютном рынке России

Российский рубль существенно девальвировался к доллару, но более сильно укрепился к евро:





курс доллара +1,2000 BYN (+1,61%);

курс евро −1,6291 BYN (−1,80%);

Итоги первого квартала 2021 года на валютном рынке России

С начала года российский рубль значительно подорожал к евро, но девальвировался к доллару:





курс доллара +1,7616 BYN (+2,38%);

курс евро −2,0480 BYN (−2,26%);